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Барнаулец рассказал, как лучше удалять вмятины на авто без повреждений ЛКП

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Интервью с директором "АвтоЮвелира" Денисом Горшковым

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Многие автомобилисты хотя бы раз в жизни попадали под град, оставляющий неприятные вмятины на кузове авто, а также сталкивались с другими случаями появления вмятин, такие как неудачная парковка, ДТП, вандализм, танцы на крыше, падающий снег с крыш и др.

В большинстве случаев автомобилист отдает свое транспортное средство в покраску, однако возможен и альтернативный вариант. Корреспондент Amic.ru поговорил с директором барнаульской организации "АвтоЮвелир" Денисом Горшковым, который уже в течение девяти лет устраняет вмятины на кузове авто по немецкой технологии.

– Как вы пришли в этот бизнес и почему решили заниматься именно ремонтом кузовов?

– Это было в 2010 году. До этого я пробовал свои силы в торговле, производстве. Долгое время искал бизнес, который был бы мне интересен. Наткнулся на сферу авторемонта и удаления вмятин без покраски. В 2010 году отправился в Москву, где прошел курс обучения этой технологии. Потом вернулся в Барнаул и начал набирать себе команду. Сначала работал один, потом стал расширять штат. Сегодня нас уже 20 человек в коллективе. Наша уникальность в том, что мы работаем без покраски и сохраняем заводское лакокрасочное покрытие.

– Каким был ваш первый заказ?

– После того, как отучился в Москве, оттачивал навыки на машинах своих друзей. Потом помогал друзьям друзей, родственникам и так далее. Набивал руку и совершенствовал мастерство. Первое вознаграждение за ремонт кузова получил 1 сентября 2010 года: 300 рублей за небольшую вмятину. С тех пор мы негласно считаем эту дату днем рождения нашей организации. К концу того же года понял, что необходимо расширяться. Бизнес стал приносить деньги.

– И когда у вас появился помощник?

– Через год. Объемы увеличились, и работать 24 часа в сутки я уже не мог. Через год нас стало трое. Еще через год к нам присоединилось еще несколько ребят.

– Насколько это уникальная для Барнаула технология, что пришлось проходить обучение в Москве?

– Это уникальная технология беспокрасочного удаления вмятины (PDR), позволяющая быстро и качественно восстановить поверхность элементов кузова не прибегая к жестяным и покрасочным работам. На тот момент в Москве открылся обучающий центр для подготовки специалистов по данной технологии, а в нашем регионе большинство жителей даже и не слышали о таком. Потом я еще несколько раз приезжал в столицу в PDR-центр, получал специальность преподавателя. Чуть позже стал официальным дилером данного центра на территории Алтайского края. С 2012 года я обучаю специалистов PDR технологии. Всего эти курсы прошли около сотни жителей края и ближайших регионов.

– В чем суть этой технологии?

– В процессе удаления вмятины используется принцип рычага – идет давление на внутреннюю поверхность металла с помощью специальных крючков различной конфигурации. При необходимости оказывается воздействие на металл с внешней стороны специальными кернами. При ремонте больших вмятин и вмятин в труднодоступных зонах используется дополнительное оборудование, такое как клеевая система, пневматический и электрический инструмент, индукционное оборудование и другое. Затем металл полируется, и автомобиль становится как новый. Самое главное – без всякой покраски.

– А чем принципиально плоха покраска?

– Это подразумевает уже грубые сварочные работы, шпатлевку, покраску, нанесение грунтовки. Автомобиль автоматически переходит в разряд "крашеных" и теряет свою рыночную стоимость. Как бы ни старались идеально покрасить – как на заводе сделать не получится. В этом и заключается уникальность нашей технологии.

– Действительно ли так часто автомобиль необходимо ремонтировать? Например, град бывает не так часто.

– До того момента, пока не начал заниматься ремонтом, тоже думал, что сильный град бывает раз в 100 лет и то не в нашем Алтайском крае. На самом деле в каждом регионе страны мощный град случается несколько раз в год. Часто наши специалисты выезжают в другие регионы России и даже в Казахстан для ликвидации последствий природной стихии. Пока существует в мире град – у нас всегда будет работа. Это достаточно серьезная проблема для владельцев автомобиля, а также для автосалонов, где могут побиться десятки новых авто. Мы даем стопроцентную гарантию, что вмятина не вернется после ремонта. У металла есть такое понятие, как память. Мы помогаем вернуться в заводское положение.

– Какими характеристиками должна обладать вмятина, чтобы ее можно было устранить по технологии PDR?

– Прежде всего, чтобы было целым лакокрасочное покрытие у автомобиля. Тогда есть смысл использовать технологию. Второе – чтобы металл не "растянулся". Он имеет такое свойство. В противном случае необходимо прибегать к малярным работам.

– И часто такие случаи бывают, когда не можете помочь клиенту, и ему придется покрасить машину?

– Такие случаи бывают достаточно часто, практически каждого второго клиента мы отправляем к нашим партнерам на покраску. Единственное чем мы можем помочь в данном случае, это дать форму элементу требующему покраску, чтобы впоследствии кузовщики не использовали шпатлевку.

– С какими повреждениями чаще всего приезжают автовладельцы?

– С парковочными вмятинами. Как ни странно, но они появляются не только у начинающих, но и у опытных водителей. Были и забавные случаи: лось перепрыгивал машину и задел капот копытами, после празднования Дня города прохожий заснул на капоте. Бывают случаи, когда специалисты собирают консилиум и решают коллективно, как устранить то или иное повреждение. Одна голова хорошо, а две лучше. А 20 еще лучше. Ведь каждая вмятина нестандартна и к ней нужен индивидуальный и творческий подход.

– Какие еще услуги может оказать "АвтоЮвелир"?

– Безусловно, удаление вмятин – основное, чем мы занимаемся. Также полируем автомобили, наносим керамику, жидкое стекло, ремонтируем и меняем стекло, тонируем и бронируем автомобили, занимаемся химчисткой. То есть можем провести так называемую "полную предпродажную подготовку" автомобиля. Мы не стоим на месте и постоянно выезжаем на различные мероприятия, мастер-классы, выставки и турниры в другие города, тем самым следим за всеми новинками в области кузовного ремонта и привозим новые "фишки".

– Почему назвали организацию именно "АвтоЮвелир"?

– Долго думал, как назвать свою фирму. Решил, что "АвтоЮвелир" подходит идеально, так как мы занимаемся тонкой ювелирной работой, которая требует спокойствия и внимания. Если зайти к нам в цех, то кажется, что вы в кабинете огранщика алмаза или хирурга: очень маленькие инструменты, не хватает только скальпеля.

– Насколько оперативно вы можете устранить вмятину?

– Обычные парковочные вмятины размером с монетку мы можем устранить от 10 минут до часа. Это в разы быстрее, чем малярно-кузовной ремонт. В этом заключается еще один плюс данной технологии.

Факты об "АвтоЮвелир"

Более 9 лет на рынке.

Около 1 500 000 выправленных вмятин.

Самое интересное – это вежливые сотрудники и домашняя обстановка в сервисе.

Контакты:
http://avtojuvelir.ru
+7 (3852) 253–962
единый номер — пн-пт 9:00-19:00; сб-вс 9:00-17:00
+7 (3852) 53–25–52
отдел продажи оборудования:
+7–903–947–89–62
отдел удаления вмятин:
+7 (3852) 53–41–98
отдел тонирования автостекол:
Балтийская, 80

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

21.05.2019 17:24
- гость -

Превосходные специалисты! Спасибо!

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