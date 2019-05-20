Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение региональному правительству принять все возможные меры для сохранения в рабочем состоянии Иткульского спиртзавода, который переживает серьезные проблемы.
Так, 20 мая в ходе аппаратного совещания глава региона подчеркнул: "Нас интересует эта ситуация с двух сторон. Первая – это рабочие места для 400 человек, причем географически там проживающих. Вторая – это доходы краевого бюджета. Это два или два с половиной миллиарда рублей в зависимости от объемов производства подакцизной продукции.
В этой связи Виктор Томенко поручил министрам экономики, промышленности, финансов и начальнику управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям изучить возможность выкупа имущественного комплекса предприятия алтайским бизнесом или в собственность края.
В свою очередь, спикер регионального парламента Александр Романенко заявил, что в случае необходимости краевое Заксобрание готово принять необходимый нормативный акт.
Напомним, региональные власти уже давно держат на контроле ситуацию на спиртзаводе.
На этом предприятии уже неоднократно образовывалась задолженность по заработной плате. В дело приходилось вмешиваться краевой прокуратуре.
Комментарии
Как вообще спиртзавод смог обанкротиться ??? Если правительство за здоровый образ жизни, чтоб население России не пило алкоголь и не курило, тогда 400 человек которые будут уволены это капля в море по сравнению со здоровьем нации. А если правительству нужны деньги в виде налогов и акцизов в бюджет, тогда не надо ерунду нести про здоровый образ жизни, смягчите налоговую нагрузку, уменьшите акциз, дайте предприятию шанс выжить.
В таких экономических условиях можно разориться даже торгуя оружием и наркотиками.
Аха, не дай Бог народ пить меньше начнет.
Никто водяру не пьет. раньше помню толкались возле водочных отделов. сейчас все на самогонке или на спорте.
Национализировать завод в пользу края и все.
надо больше пить!
вообще не понимаю, как могут загибаться такие предприятия, это же водка!
а говорят там уже метал вовсю режут, походу не верят в губернатора.....
Он не обанкротился, а его намеренно обанкротили. А это две оч. огромные разницы. Его для этого и покупали.