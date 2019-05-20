Бывшего заведующего кафедрой Бийского технологического института будут судить по обвинению во взятках, которые он получал от студентов.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, по данным правоохранителей, с июня 2015 года по август 2016 года преподаватель получал от студентов вуза взятки за проставление им положительных оценок за зачеты, экзамены и курсовые работы без фактической их сдачи.
Размер взятки, как указывают в СКР, варьировался от 11 до 16 тысяч рублей.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
А студентов? Пр закону отвечает как взяточник, так и взяткодатель.
А у студента была "контрольная закупка"