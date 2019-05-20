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Застройщики не смогли ответить, почему в новых кварталах Барнаула узкие дороги

, ИА "Амител", Роман Поздняков
"Кто должен был принять решение, чтобы были нормальные дороги?" – обратился к участникам круглого стола Борис Чесноков
Улица Ускова / Фото: multilisting.su

Улица Ускова / Фото: multilisting.su

Проблему узких дорог в новых микрорайонах Барнаула затронули на круглом столе "Город в городе", прошедшем в Белокурихе 17 мая. Если центральная часть Барнаула строилась в те годы, когда никто не предполагал такого количества транспорта, что мешает сегодня застройщикам возводить более удобные и комфортные кварталы с широкими дорогами. С таким вопросам обратился к участникам круглого стола президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков. В качестве примера он привел улицу Ускова: 

"В районе новостроек на Ускова дороги по одной полосе в каждую сторону. Я спрашиваю: вы что строите? В центре исторически узкие дороги, а кто должен думать про широкие дороги в городе Барнауле в новых кварталах, где ничего не надо сносить? Почему мы новые микрорайоны закладываем хуже, чем в центре. У каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Кто должен был принять решение, чтобы были нормальные дороги?" 

Однако "имена и фамилии проблем" не прозвучали в рамках круглого стола.

Застройщики заявили, что планирование улиц новых микрорайонов не относится к их ведению. "У нас квадратики нарезали и продали", – сказал директор строительной компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов, сославшись на то, что приобретает участки земли без разметки городских улиц.

Председатель союза строителей Алтайского края Александр Мишустин пояснил, что когда территория квартала разыгрывается, то уличные дороги остаются за пределами плана. По его словам, дороги такой ширины остались со старого генплана застройки города. Таким образом, при возведении нового квартала, застройщик не может повлиять на ширину улицы.

"Квартал разыгрывается, он разыгрывается в красных линиях. За пределами квартала как раз остаются дороги, которые были расчерчены еще старым генпланом", – отметил Мишустин.

Напомним, в настоящий момент Барнаул "живет" без генерального плана. В 2017 году проект генерального плана развития городского округа до 2036 года был представлен на обсуждение общественности Барнаула, однако к нему возникло множество вопросов. В 2018 году власти города вновь представили доработанный генплан и после целого ряда замечаний проект вновь отправили на доработку.

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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Комментарии

20.05.2019 17:18
- гость -

Все потому, что проблемы афроевропейцев - шерифа не волнуют! как вы там со своего ускова добираться будете...

0  0
20.05.2019 17:22
- гость -

плохо даже не то, что они узкие, а то, что они слишком протяженные и там большой трафик. и глубокая колея зимой. но наверное скилл водителей прокачивается неслабо

0  0
20.05.2019 17:22
гость

Умы которые квадратики нарезают, у них к зданиям велосипедные парковочки установлены, правда пустые они, никто из них, там на великах не гоняет, но за людей они решили - велосипед и в -30 мороза средство транспорта! А вообще ужасные ГЕТТО-скворечники, если работа не на районе и приходится ездить! Не зря называются СПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ. Доедешь только поспать......

0  0
20.05.2019 17:28
- гость -

Как всегда бардак....

0  0
20.05.2019 17:55
- гость -

Чиновников у кормушки много вот и бардак.

0  0
20.05.2019 19:15
Пионер

Потому что в городе мера нет. А назначенное лицо больше по деревьям и по плитке. Вот если бы на Ускова росли деревья, - их бы с удовольствием облагородили.

1  0
20.05.2019 19:32
- гость -

Строители на грани банкротства.

0  0
20.05.2019 19:39
- гость -

Архитекторы должны отвечать на этот вопрос и продавцы земель.

0  0
20.05.2019 19:46
- гость -

Земля дорогая, вот и нет места на дороги.

0  0
20.05.2019 22:52
Гость

В частных секторах бардака ещё больше

0  0
20.05.2019 22:59
Сергей Геннадьевич_odnoklassniki

Как-то один градоначальник говорил....( В Новосибирске большинство улиц( магистраль) широкие.............................В Барнауле не знали что через 30-40 лет будет такое количество личных авто!

0  0
20.05.2019 23:05
Гость

У каждой проблемы есть не только , но и должность, причем вовсе не дворничья.

0  0
21.05.2019 06:55
Павел

Нет в городе хозяина.Хозяина,в хорошем смысле этого слова.ВРЕМЕНЩИКИ-вот им название.

0  0
21.05.2019 08:26
гость

Так называемый проспект Энергетиков (это параллельно ул. Ускова, за кучей мусора на фотографии) это позорище не только района, но и всего города.

0  0
21.05.2019 09:11
- гость -

Проснулись. Взлетная уже постоянно в пробках. Зимой, чтобы маршрутке с автобусом разъехаться, одному надо колесами на сугроб лезть. А теперь там еще и заборчик забабахали, то есть зимой улица еще уже будет. Сиреневая - в припаркованных машинах с обеих сторон. А где они были раньше, когда все это планировалось?

0  0
21.05.2019 09:42
- гость -

Нет планирования в принципе. Это что шутки что ли?! Смеялись над союзом, пятилетки они вводили. Там было в этой пятилетке ПЛАНИРОВАНИЕ! Были поставлены цели. А тут кусок схватила отдельно взятая строительная фирма и давай его осваивать, так что бы выжать из него максимум по "полезной площади" Продали, и с плеч. А как там мусорке подьехать -не их вопрос. Потом начинаются дорожные воины, за парковки за проезды. Помню как отдельно взятого архитектора послали с его проектом на стройке, да кто он такой? Мы хозяева как построим так и будет, а он подпишет никуда не денется. Главного архитектора задавили, почему не осваивать правый берег? Туда надо сильно вложится на коммуникации и себестоимость квадратного метра будет выше, не заработать. А тут строй районы гетто в сторону Павловского тракта, зачем нам архитекторы? Получайте результат товарищи соответствующий! Что вы глупые что ли, что задаете такие вопросы?

0  0
21.05.2019 10:09
гость

полостью с Вами согласен
а президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков через 10 лет прозрел......... прояснение началось, только поздно все уже построено

0  0
21.05.2019 12:08
гость

Вот так. что и требовалось понять, что застройщики не отвечают за узкие дороги и никто вообще не отвечает, а это гораздо важнее рекордов по вводу жилья и как потом люди будут там жить. Перекресточки смешные, машины с трудом разъезжаются, автобус нормальный, кроме маршрутки не пустишь, которая постоянно битком(47,110). Нормальный 10-й автобус ходит и то все машины вокруг задевает при повороте.

0  0
21.05.2019 12:29
гость

Везде бардак, цель только быстрая нажива. В этом районе, нет нормальных дорог, пробки, узкие крошечные дворы, нет озеленения вообще, ну и сами дома цветасто смешные. Не далеко ушли от СССР панельных домов, только в СССР хоть планировали новые кварталы, школы со стадионами, детские садики, поликлиники, скверы, парки, плюс широкие дороги, озеленение деревьями, кустарниками, большие просторны дворы.

0  0
21.05.2019 14:54
- гость -

20.05.2019 22:59
Сергей Геннадьевич_odnoklassniki

Как-то один градоначальник говорил....( В Новосибирске большинство улиц( магистраль) широкие.............................В Барнауле не знали что через 30-40 лет будет такое количество личных авто!
----
то есть это можно строить узкие улицы, где не проедут 2 машины в новых домах
(проклятый СССР виноват!)

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