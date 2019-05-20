Проблему узких дорог в новых микрорайонах Барнаула затронули на круглом столе "Город в городе", прошедшем в Белокурихе 17 мая. Если центральная часть Барнаула строилась в те годы, когда никто не предполагал такого количества транспорта, что мешает сегодня застройщикам возводить более удобные и комфортные кварталы с широкими дорогами. С таким вопросам обратился к участникам круглого стола президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков. В качестве примера он привел улицу Ускова:

"В районе новостроек на Ускова дороги по одной полосе в каждую сторону. Я спрашиваю: вы что строите? В центре исторически узкие дороги, а кто должен думать про широкие дороги в городе Барнауле в новых кварталах, где ничего не надо сносить? Почему мы новые микрорайоны закладываем хуже, чем в центре. У каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Кто должен был принять решение, чтобы были нормальные дороги?"

Однако "имена и фамилии проблем" не прозвучали в рамках круглого стола.

Застройщики заявили, что планирование улиц новых микрорайонов не относится к их ведению. "У нас квадратики нарезали и продали", – сказал директор строительной компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов, сославшись на то, что приобретает участки земли без разметки городских улиц.

Председатель союза строителей Алтайского края Александр Мишустин пояснил, что когда территория квартала разыгрывается, то уличные дороги остаются за пределами плана. По его словам, дороги такой ширины остались со старого генплана застройки города. Таким образом, при возведении нового квартала, застройщик не может повлиять на ширину улицы.

"Квартал разыгрывается, он разыгрывается в красных линиях. За пределами квартала как раз остаются дороги, которые были расчерчены еще старым генпланом", – отметил Мишустин.

Напомним, в настоящий момент Барнаул "живет" без генерального плана. В 2017 году проект генерального плана развития городского округа до 2036 года был представлен на обсуждение общественности Барнаула, однако к нему возникло множество вопросов. В 2018 году власти города вновь представили доработанный генплан и после целого ряда замечаний проект вновь отправили на доработку.