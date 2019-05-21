Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 113 квадратных метров продают в центре Барнаула за 8,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Как отмечает автор объявления, жилье расположено в высотном монолитном доме бизнес-класса на улице Профинтерна.
"Закрытая территория, видеонаблюдение, консьерж. Подземный паркинг и колясочная. Современная детская площадка. В квартире сделан ремонт по дизайн-проекту с использованием импортных материалов", – указывает продавец.
Имеется обеденная зона, ТВ-зона, детская комната с возможностью разделения на две, спальня со встроенной мебелью. Также в квартире есть функциональная гардеробная.
Квартира оборудована системой приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, оборудованы теплые полы. Высокие потолки.
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