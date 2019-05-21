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Как акция "Музейная ночь" в Барнауле сумела собрать рекордное число участников

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Йогурт от губернатора, экскурсия по гостинице и деньги на реставрацию

18 мая 2019 года музеи Алтайского края приняли участие во всероссийской акции "Ночь музеев – 2019". В масштабном мероприятии в этом году открыли свои двери 102 музея во всех районах региона. В общей сложности было проведено около тысячи мероприятий, в которых приняли участие более 36 тысяч человек. В Барнауле горожане целыми семьями посещали музеи, фотографировались с губернатором Виктором Томенко и угощались земляничным йогуртом, к изготовлению которого, кстати, приложил руки и глава региона.

100 литров клубничного йогурта

Год от года в акции "Ночь музеев" принимают участие все больше учреждений культуры, которые радуют участников разнообразными площадками. В этот раз в Барнауле в рамках "Музейной ночи" провели первый фестиваль продуктов "Вкусные выходные". На площадке перед гостиницей "Алтай" прошло яркое шоу, которое, несомненно, войдет в гастрономическую историю Алтайского края, а именно – приготовление 100 литров земляничного йогурта.

Но до этого, в 19:00, для гостей праздника провели экскурсию по гостинице "Алтай", которую отреставрировали в текущем году. Посетил площадку праздника и губернатор региона Виктор Томенко в сопровождении заместителя и министра культуры Елены Безруковой. Напомним, гостиница является памятником архитектуры регионального значения. Она была построена в 1941 году и несколько лет дожидалась ремонта. В здании присутствуют черты неоклассицизма и ар-деко. Во время реконструкции был сохранен исторический облик фасада, внутри осталась широкая парадная лестница, гостиницу украшают уникальная лепнина и люстра, колонны с капителями в холлах. Здесь в разные годы останавливались известные люди: режиссер Эльдар Рязанов, а в 1944 году и творческая группа Александра Роу, снявшая великую сказку "Кощей Бессмертный". Напомним, съемки фильма проходили в Озерках Тальменского района, а 9 мая 1945 года премьера фильма состоялась в Барнауле в кинотеатре "Родина".

Осмотрев гостиницу, губернатор вернулся на улицу, где уже вовсю для зрителей пели алтайские артисты и прогуливались жители города в ожидании столитрового йогурта. Готовили молочное лакомство гости праздника – губернатор Алтайского края Виктор Томенко, телевизионная ведущая Вера Климанова, шоумен Артем Макота и начальник производства АО "Барнаульский молочный комбинат" Вера Стоянова. В специальной фляге уже заранее была заготовлена молочная сыворотка, гостям необходимо было залить туда только несколько ведер земляничного джема. В итоге йогурта получилось даже чуть больше заявленного: общий объем составил 110 литров. По оценке организаторов, около 700 гостей фестиваля в первые 20 минут праздника сумели оценить рекордный йогурт "Молочная сказка", приготовленный руками губернатора.

300 миллионов на реконструкцию

Интересными программами порадовали зрителей и главные государственные краевые музеи – художественный, краеведческий и Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Так, в Алтайском государственном краеведческом музее губернатора заинтересовал экспонат единственной модели первой паровой машины, изобретенной Иваном Ползуновым в 1763 году, а также работы колыванских мастеров. Конечно, знаменитая "царица ваз" по-прежнему находится на хранении в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, но ее уменьшенная копия представлена в краеведческом музее. Такую же копию вручают победителям "Шукшинского кинофестиваля".

Любопытно, что через четыре года Алтайский государственный краеведческий музей отметит свое двухсотлетие. Его основали ученые Фридрих Геблер и Петр Фролов. Музей располагается в здании бывшей горной лаборатории на улице Ползунова в Барнауле. Оно является памятником архитектуры, истории и культуры середины XIX века. И сейчас настало время для реконструкции здания. Виктор Томенко, до этого уже посмотревший как мастерски барнаульские архитекторы могут дать вторую молодость старинным зданиям, твердо заявил журналистам, что и краеведческий музей ждет реставрация уже в ближайшее время.

"В настоящее время завершается экспертиза проектно-сметной документации. Я думаю, что в 2020 году мы начнем реконструкцию. Наверное, краевому бюджету это обойдется более чем в 300 миллионов рублей, но время подошло, есть необходимость в обновлении", – сказал губернатор.

Художники и искусствоведы

Еще один грандиозный объект – обновленный Государственный художественный музей – откроет двери перед посетителями не раньше 2021 года. Сейчас там вновь возобновились работы по реконструкции, и на их завершение требуется около 1,6 миллиарда рублей. В целом своей прогулкой по музеям Виктор Томенко дал четко понять: на культуре краевые власти экономить не собираются. К слову, и ранее правительство региона старалось помогать сфере культуры с инфраструктурой. Учитывая долгожданное открытие театра кукол "Сказка" и реконструкцию двух музеев – через пару лет Барнаул вновь может попытаться побороться за звание культурной столицы юго-запада Сибири.

Пока же Виктор Томенко посетил временное пристанище Государственного художественного музея, где основной упор в этом году был сделан на праздновании Юбилея Победы. Глава региона ознакомился с фотовыставкой "Победный май. Берлин, 1945", обратил внимание на семейный альбом Николая Лихацкого, который снимал немецкий город во время захвата Рейхстага. Исторические снимки сохранились в семье его дочери Людмилы, которая и поделилась с главой региона воспоминаниями о своем отце. Директор музея Инна Галкина отметила, что новая фотовыставка станет частью музейной коллекции и в перспективе ее могут демонстрировать в других учреждениях Алтайского края.

Интересной площадкой стала выставка участников специального военно-патриотического клуба, которые рассказали почетным гостям об оружии времен эпохи Великой Отечественной войны. Вице-губернатор Денис Губин вообще удивил журналистов превосходным знанием немецкого оружия и смог не менее подробно, чем экскурсовод, рассказать про пистолет Mauser.

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) большая часть программы была посвящена 145-летию со дня рождения Николая Рериха: выставки, интерактивные программы и викторины. Также гости смогли побывать на программе от "Зеленых волонтеров" (с песнями и экологическим чаепитием у костра в усадьбе музея). Здесь же благотворительную фотосессию с животными организовал приют "Ласка".

Дороги и ожившая история

Одной из самых интересных площадок в этот вечер стал ведомственный музей Алтайавтодора "Дороги Алтая", где экскурсию для посетителей проводил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Он рассказывал о представленной коллекции автомобильной и дорожной техники 1910-1970-х годов. Сотрудники музея с удовольствием делились фактами из 300-летней истории строительства и развития дорожной сети Алтая. В музейном собрании хранятся редкие карты и документы по истории дорожного строительства в Алтайском (Колывано-Воскресенском) округе XVIII-XX веков. Экскурсии проводились до позднего вечера. Одновременно здесь же был организован мастер-класс по скрапбукингу. Участники своими руками создавали открытки на тему дорожной сферы.

На барнаульском железнодорожном вокзале прошла акция "Ожившая история". Гости смогли оказаться на балу конца XIX века и научиться танцевать польку, марш и вальс. Посетители также смогли увидеть коллекции осветительных и сигнальных железнодорожных фонарей, узнать, как выглядел процесс укладки рельсов во времена строительства первых линий на Алтае.

В музее "Город", на входе которого весь вечер стояла фигура картонного Владимира Жириновского, прошла выставка работ тату-мастеров Mama protiv. Гостей порадовало мощное барабанное шоу от школы DRUMSTARZ, а также выступление барнаульских коллективов FouR, "365 дней", "Наобум", "Элевейторс", "Зигзаги", Na Fokse, MORO.

Справка: Более 36 тысяч человек приняли участие в "Музейной ночи" в Алтайском крае. Были открыты для посетителей более 100 музеев в городах и районах. В прошлом году, по словам министра культуры Елены Безруковой, на "Музейную ночь" пришли 26 тысяч человек.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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