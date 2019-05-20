Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что системная работа по борьбе с коррупцией объясняет аресты высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и обнаружение у них колоссальных сумм наличных, пишут "Известия".
Песков подчеркнул, что системная работа по борьбе с коррупцией продолжается "не в рамках компанейщины".
"Работа затрагивает все ведомства без исключений и всех чинов без каких-либо изъятий", — пояснил он.
16 мая начальнику одного из отделов управления "К" ФСБ России Кириллу Черкалину предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. Его арестовали 26 апреля. В СИЗО он пробудет до 23 июня. Тогда же задержали его бывших подчиненных: Андрея Васильева и Дмитрия Фролова, уволенных из органов "по компрометирующим обстоятельствам".
После стало известно, что у бывших начальников отдела управления "К" изъяли наличные и драгоценности на сумму более 12 млрд рублей.
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