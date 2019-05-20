Песков рассказал о статистике выполнения поручений Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выполняются примерно 86% поручений, которые дает Владимир Путин, из которых 47% выполняются в первоочередной срок, пишут "Известия".
"У меня есть статистика с 2012 года. Ее еще нужно систематизировать. Достаточно большой процент выполнения", – ответил Песков на просьбу журналистов поделиться статистикой выполнения президентских распоряжений.
По его словам, эти данные еще предстоит структурировать, а это скрупулезная и объемная работа.
Песков подчеркнул, что за указанный период президент дал почти 17,5 тыс. поручений и указаний.
Одно из последних указаний Путина касается строительства железнодорожной части Крымского моста. 16 мая он заявил, что эта часть будет достроена раньше срока. 18 мая глава Минтранса Евгений Дитриx ответил, что данное поручение будет выполнено.
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