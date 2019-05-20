"Газпром-медиа" назначил журналистку Ксению Собчак генеральным продюсером развлекательного телеканала "Супер", сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга.
"Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер". Вместе с другими генеральными продюсерами она будет заниматься программным наполнением канала", – рассказали в пресс-службе "Газпром-медиа" о новых кадровых назначениях в руководстве телеканала.
Отмечается, что Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале.
"Кроме того, планируется, что Ксения Собчак будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения", – добавили в пресс-службе.
"Супер" – федеральный эфирный развлекательный телеканал, ориентированный на аудиторию в возрасте от 14 до 44 лет. Сегодня на канале представлены комедийные сериалы и шоу собственного производства, ситкомы, кино от ведущих отечественных и зарубежных студий, мультфильмы, развлекательные шоу и передачи. Телеканал начал вещание в январе 2018 года.
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