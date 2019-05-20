Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале рассказал об отношении к инаугурации Владимира Зеленского, который с понедельника, 20 мая, официально вступил в должность президента Украины.

Напомним, Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Верховной рады: "Я распускаю Верховную раду восьмого созыва". Кроме того, он предложил украинскому правительству уйти в отставку. При этом Зеленский в своей речи часто переходил с украинского языка на русский, в связи с чем некоторые депутаты сделали ему замечание.

"Зеленский объявил о роспуске Рады, но нужно еще было арестовать депутатов, которые делали ему замечания о русском языке", – написал Жириновский.

Далее Жириновский высказал свою принципиальную позицию по выборам на Украине.

"Президент Владимир Путин правильно сделал, что не поздравил Зеленского. Мы вообще не должны признавать выборы на Украине, ЛДПР такой проект постановления в Госдуму уже внесла. Вместо этого мы должны создать временное правительство Украины на территории Донецка и Луганска во главе с Николаем Азаровым и распространить упрощенный порядок выдачи паспортов России не только на жителей ЛНР и ДНР, но и всех украинцев", – написал лидер ЛДПР.