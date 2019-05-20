Законность закрытия кафе после суицида чиновницы проверят в Башкирии

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором кафе в Уфе, после того как инспектор ведомства покончила с собой из-за критики работы Роспотребнадзора властями региона, сообщает РИА "Новости".
"Прокуратура истребовала материалы проверки Роспотребнадзора. Ведомство по закону имело право провести внеплановую проверку. Надзорный орган проверит законность контрольных мероприятий", – сообщили в прокуратуре Башкирии.
Ранее о трагедии сообщил врио главы республики Радий Хабиров. Он рассказал, что уфимский бизнесмен Альберт Мухамедьяров обратился с жалобой к региональным властям на сотрудников Роспотребнадзора, которые провели в его кафе внеплановую проверку и закрыли заведение. После этого на совещание в администрацию были приглашены руководство ведомства и инспектор, проводившая проверку. Вскоре после совещания инспектор покончила собой.
Как сообщается в СМИ, предположительно, женщина совершила суицид после жесткого разговора с непосредственным начальником.
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