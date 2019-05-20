Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал за 2018 год 9,7 млн гривен доходов (24 млн руб.), его жена – 4,9 млн гривен (12 млн руб.), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на декларацию о доходах, размещенную на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Согласно декларации, у семьи Зеленских имеются сбережения на счетах и наличными общей суммой более 950 тыс. долларов (65 млн руб.)

Зеленский является собственником дома (353 кв. м), квартиры (131 кв. м), земельного участка (1200 кв. м), двух парковочных мест в Киеве. Кроме того, у него есть три квартиры (132 кв. м, 255 кв. м и 200 кв. м) в совместной доле с супругой, дом в Италии (413 кв. м) и квартира в Великобритании (92 кв. м), квартира в Ялте (130 кв. м), а также десять гостиничных номеров в Грузии.

В качестве ценного имущества Зеленский задекларировал наручные часы Roleх, Breguet, Bovet, Piaget, Tag Heuer, а его супруга – часы Breguet, сережки и кольцо с бриллиантами Graff.

Также указаны два автомобиля: Range Rover (2016 года) и Mercedes-Benz S500 4 Matic (2014 года).

Согласно декларации, Зеленские являются конечными бенефициарами в фирмах: ООО "Киноквартал", ООО "Студия "Квартал-95", ООО "Зелари Фиш", Aldorante Limited (Кипр), Vilhar Holdings Limited, Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия).

Кроме того, у Зеленского есть доли в компаниях: ООО "Продюсерский центр "Лига смеха", ООО "Анимационная студия 95", ООО "Квартал ТВ", ООО "Фиш-Хаус", ООО "Гауди студио", ООО "Квартал-концерт".