Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высказал мнение по инаугурации Владимира Зеленского, который в понедельник, 20 мая, официально вступил в должность президента Украины.

"Зеленский вступил в должность президента Украины. И с первой же минуты выдал украинцам, проживающим на всем земном шаре больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам. Зеленский сделал заявление, характерное предвыборным обещаниям, в ходе которых говорят о чем угодно. А вступивший в должность президент обычно воздерживается от фантастических слов, в реальность которых в первую очередь сам и не верит", – отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что Зеленский назвал своей задачей "возвращение Донбасса и Крыма".

"Не буду ничего говорить про Донбасс, выдавленный безрассудными действиями руководства Украины. А что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и во веки веков будет составной частью России", – написал Кадыров.

"Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас", – добавил глава Чечни.

"Ах да, что касается Крыма… Не забывайте, что Россия относится к речам Киева про Крым, как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают. Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ. Большой, красивый, цветущий город! Но Россия этого не сделает никогда! Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!" – заключил Рамзан Кадыров.

Ранее Владимир Зеленский в эфире телеканала "112 Украина" извинился за видеоряд в передаче "ЧистоNews", которую он вел. Речь зашла о кадре, на котором видно, как плачет Рамзан Кадыров после молитвы.