В понедельник утром, 20 мая, в поселке Ростоши-2 под Оренбургом в жилом доме нашли мертвыми директора ООО "Газпромтранс-Оренбург" Андрея Бахарева, его супругу и водителя, пишет "Комсомольская правда".

Как рассказали в фирме, их руководитель с пятницы вышел в официальный отпуск, поэтому его отсутствию на рабочем месте не удивились.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". СУ СК по Оренбургской области устанавливает обстоятельства произошедшего.

"Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц", – отметили в ведомстве.

Как сообщает LifeShot, убитых обнаружила домработница. Испуганная женщина сразу позвонила сыну убитого – Антону. Он быстро приехал на место. Мужчина рассказал следователям, что понятия не имеет, кто мог расправиться с его родителями и никого не подозревает.

Также сообщается, что подозреваемые попали на камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что это не первая криминальная история, связанная с этой семьей. "Сына Андрея Бахарева ранее подозревали в изнасиловании. Парень попал в сводки в 2007 году. В день, когда отца назначили директором филиала, его сына Антона вместе с другом обвинили в изнасиловании 19-летней девушки. Вот только никакой судимости у парня нет, поскольку его оправдали", – пишет LifeShot.