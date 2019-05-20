Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал в своем Facebook фотоколлаж с разрушенным Кремлем, сообщает "Лента.ру".
Степан Полторак подал в отставку 20 мая после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Полторак занимал должность министра обороны Украины с 14 октября 2014 года. Осенью 2018 года был уволен с военной службы, оставшись главой ведомства в гражданском статусе в связи с требованиями стандартов НАТО.
"Мы подняли армию с колен. И сейчас она на уровне с ведущими армиями мира", – написал Полторак.
Он заявил, что на Украине создана мощная армия патриотов, способная дать отпор сильному агрессору. "Мы идем вперед! Победа за нами!" – заключил Полторак.
Спустя час после публикации Полторак удалил коллаж с Кремлем, оставив лишь текст.
Комментарии
Редкостный идиот
этот клоун явно забыл, что заканчивал в свое время, а фотка кремля явно осталась с того времени, наверняка за плечами академия фрунзе? на фоне своей дачи смотрелся куда лучше бы
Ну не идиот ли??!
Я вообще стал сомневаться: - На Украине нормальные ещё остались???
Мечтатель !
Ну это же не мультяшные ракеты во Флориду запускать
У человека фамилия прямо указывает на дозу, необходимую для его жизнедеятельности... Полторашка...
Интересно его успеют посадить или он убежит
21.05.2019 00:42
- гость -
Редкостный идиот
Там к сожалению почти все такие. Почитайте что они говорят про русских в комментариях на своих сайтах, у того же пранкера Вольнова.
11:14
- гость -
у того же пранкера Вольнова.
А зачем ты пасёшься у Вольнова?
История его накажет.