Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал в своем Facebook фотоколлаж с разрушенным Кремлем, сообщает "Лента.ру".
Степан Полторак подал в отставку 20 мая после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Полторак занимал должность министра обороны Украины с 14 октября 2014 года. Осенью 2018 года был уволен с военной службы, оставшись главой ведомства в гражданском статусе в связи с требованиями стандартов НАТО.
"Мы подняли армию с колен. И сейчас она на уровне с ведущими армиями мира", — написал Полторак.
Он заявил, что на Украине создана мощная армия патриотов, способная дать отпор сильному агрессору. "Мы идем вперед! Победа за нами!" — заключил Полторак.
Спустя час после публикации Полторак удалил коллаж с Кремлем, оставив лишь текст.
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