Алтайский бизнесмен загрязнил окружающую среду на 170 млн рублей

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего предпринимателя, который обвиняется в загрязнении окружающей среды, сообщает региональный СК.
"С июля 2012 по ноябрь 2018 года бизнесмен с целью незаконной организации приема отходов потребления и производства на земельном участке в Михайловском районе, не заключив соответствующие договоры аренды и пользования, самовольно захватил участок местности общей площадью более 118 тысяч квадратных метров относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения", – говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, в течение шести лет обвиняемый, желая увеличить свои доходы и снизить расходы, не организовал надлежащего обращения химических отходов для снижения негативного воздействия на окружающую среду.
"Данные действия повлекли за собой загрязнение окружающей среды и создали реальную угрозу причинения ей существенного вреда в денежном эквиваленте в размере более 170 миллионов рублей", – подсчитали эксперты.
Предприниматель свою вину в содеянном признал. Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Так, а какие меры приняты на городской свалке!?