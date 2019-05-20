449 лет назад, 20 мая 1570 года, в Антверпене был напечатан первый в мире географический атлас, в котором к каждой карте прилагался подробный пояснительный географический текст, напоминает "Парламентская газета".
Прототип атласа составил и разработал фламандский картограф Абрахам Ортелиус. Изданию дали название "Theatrum orbis terrarum" (лат. "Зрелище шара земного"). Атлас максимально подробно отражал состояние географических знаний на тот временной период.
Несмотря на ряд существенных ошибок из-за крупных пробелов в географических познаниях и отсутствии точных карт, атлас заслуженно стали именовать "географической библией" мореплавателей конца XVI — начала XVII столетий. Он также сыграл важную роль в развитии картографии.
Позднее атлас неоднократно переиздавался и дополнялся новыми сведениями.
Переводы на русский язык текстов статей из "Зрелища шара земного" были сделаны в Москве в XVII веке. С 1570 по 1612 атлас Ортелиуса перенес 42 издания. На каждой карте Ортелиус указывал имя ее автора. В первом издании содержалось 70 карт, в издании 1612 года уже 167 карт. В 1579 году Ортелиус дополняет свой атлас разделом исторических карт, составленных им самим — "Parergon Theatri", который издавался и отдельно. "Зрелище шара земного" оказалось самой дорогостоящей книгой XVI века.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству установить 18 августа День географа. "В целях популяризации географии и повышения престижа профессии географа", — говорится в указе.
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