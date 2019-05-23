В июне 2019 года медицинский и классический университеты выберут новых ректоров. Корреспондент ИА "Амител" Ася Хваткова оценила шансы кандидатов и выяснила надежды и опасения коллективов вузов.

Календарь событий

АлтГУ АГМУ Утверждение кандидатов Ученым советом вуза 18.04 25.04 Утверждение кандидатур на Совете ректоров "двух Алтаев" и в Администрации Алтайского края с 19.04 по 16.05 26.04 — ??? Собеседование кандидатов в Аттестационной комиссии в профильном Министерстве (г. Москва) 17.05 (Министерство науки и высшего образования РФ) ??? (Министерство здравоохранения РФ) Назначение даты выборов ректора на Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся примерно 29.05 (не позднее 12 дней после согласования министерством списка кандидатов) ??? Выборы ректора в АлтГУ и АГМУ Июнь Июнь – июль

Как будут выбирать?

Процедура выборов ректора напоминает американскую систему выборов президента страны. Сначала кафедры, учебные и административные подразделения выбирают делегатов ("выборщиков"), которые в назначенный день принимают участие в Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся. Именно на Конференции путем тайного голосования определится победитель.

"Двухступенчатая" система выборов базируется на жестких квотах отбора делегатов. Так, по Положению о выборах ректора в АлтГУ, один делегат избирается от шести штатных работников профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников; одного делегата избирают от 12-ти работников других категорий (учебные, административные, хозяйственные подразделения вуза); а также один делегат от 100 аспирантов и докторантов очной формы обучения. Кроме этого, голосовать за кандидатов допускают глав студенческих администраций (всего 14 человек по количеству факультетов АлтГУ) и одного представителя от профсоюзной организации.

Большая тайна?

На момент публикации материала на сайте Медуниверситета отсутствует Положение о проведении Конференции научно-педагогически работников, представителей других категорий работников и обучающихся, в котором должны быть прописаны квоты по представительству профессорско-преподавательского состава и административно-хозяйственных подразделений на Конференции по выборам ректора. График мероприятий по проведению выборов ректора АГМУ, размещенный на сайте вуза, по сути, является бесполезным документом, т.к. не содержит ни одной конкретной даты после 29.03.2019 года: в графе "Дата" указаны месяцы "апрель – май", "май – июнь". Поэтому отслеживать по нему подготовку к выборам не представляется возможным ни СМИ, ни кандидатам на должность.

Общение с прессой по данному вопросу руководство и пресс-служба АГМУ выстраивает исключительно в формате "информационных запросов". ИА "Амител" отправило запрос на проведение интервью еще 23 апреля 2019 года. 30 апреля был получен ответ, в котором сообщалось "данные о кандидатурах для интервью и сроки его проведения будут сообщены на следующей неделе". Однако интервью так и не состоялось до сих пор. Ждём-с!

Преподаватели и руководители факультетов, кафедр также отказываются комментировать ситуацию по различным причинам.

Зато удалось побеседовать с двумя кандидатами на должность ректора: Ириной Шереметьевой, заведующей кафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО и Вячеславом Лампатовым, директором НИИ Биологической медицины Алтайского госуниверситета, проработавшем в АГМУ 31 год (до августа 2017 года).

Вячеслав Лампатов не прошел процедуру утверждения на Ученом совете Медуниверситета 25 апреля и на сегодняшний день в предвыборной гонке не участвует.

Вячеслав Лампатов: "Согласно Положению о процедуре выборов ректора… п. 2.1 кандидат должен иметь "дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики". Я предоставил в комиссию по выборам ректора соответствующие дипломы (по двум указанным направлениям), однако меня не допустили, якобы необходимы все четыре дополнительных образования. Я обратился за разъяснениями в Министерство здравоохранения РФ и 13 мая получил ответ. Учитывая письмо Минздрава, направленное в мой адрес по данному вопросу, по моему мнению, кандидату на должность ректора достаточно одного (!) дополнительного образования из четырех указанных в Положении. Поэтому я оставляю за собой право на любом этапе выборной кампании обратиться в соответствующие органы и обжаловать решение о своем недопуске. Тогда все начнется с самого начала".

Ирина Шереметьева: "Сейчас всем оставшимся претендентам предстоит пройти процедуру утверждения на Совете ректоров "двух Алтаев". Ситуация этически непростая, так как если один из кандидатов возглавляет университет, всегда могут быть "административные рычаги" для получения "нужных результатов": формирование лояльной мандатной комиссии, распределение квот для выборов делегатов среди кафедр и подразделений, избрание делегатами членов Ученого совета, заинтересованных в переизбрании ректора – все это технологии, о которых не принято говорить открыто и громко, но они есть...".

Молчаливая "лояльность": предвыборная атмосфера в АлтГУ

В классическом университете ситуация иная – официальных прямых запретов нет (по крайней мере со стороны пресс-службы). Но профессура и преподаватели не спешат делиться своими мыслями о ходе предвыборной кампании. Когда от интервью отказываются деканы и заведующие кафедрами – это можно понять, им есть что терять.

В ходе подготовки данного материала удалось побеседовать с молодым перспективным преподавателем, доцентом, кандидатом наук, однако на этапе согласования интервью он отказался от своих слов и комментариев. Зато дал ценный совет – найти для интервью уволившегося из АлтГУ педагога: "Ему же терять нечего".

Станислав Аутлов, кандидат химических наук, работал на кафедре органической химии Алтайского госуниверситета с 2006 по 2015 год. Наталья Григорьевна Базарнова, декан химического факультета в апреле 2019 года пригласила его вернуться на родную кафедру.

Станислав Аутлов: "Одним из самых тяжелых решений в моей жизни было увольнение из "альма-матер". Ушел потому, что перестал чувствовать взаимосвязь между количеством прикладываемых усилий и материально-финансовым поощрением. С удовольствием бы вернулся к преподавательской деятельности и научным изысканиям по своей теме, т.к. сейчас работаю в сфере, не связанной с высшим образованием. Очень хорошо помню выборы ректора С.В. Землюкова в 2011 году. Для моей кафедры и факультета на тот момент был только один кандидат – Сергей Валентинович. Сейчас ситуация изменилась, и выборы ректора выглядят не так однозначно, как восемь лет назад. Не удивлен отказами преподавателей от публичных интервью. Все действуют прагматично, по формуле: "присоединяюсь к победителям".

Золотой фонд, или Кадры решают все

Современная высшая школа – это динамично развивающаяся система, в которой наука, инновации и монетизация разработок являются приоритетными направлениями развития. Уходит в прошлое представление об университете как о "храме знаний". В XXI веке каждый вуз стремится показать свою эффективность, занять наивысшую строчку в том или ином рейтинге, получить особый статус: "опорный", "научно-исследовательский", "федеральный"…

В условиях "рейтингов" живут и современные преподаватели. И в АлтГУ и в АГМУ действуют свои оригинальные методики оценки научной и учебно-методической "эффективности" профессорско-преподавательского состава. Десятки показателей, от которых зависит не только размер премии, но и место работы.

Однако, когда речь заходит о выборах ректора, выражение "кадры решают все" приобретает особое звучание. Именно в этот период рейтинги отступают на второй план, а сотрудники из "статистических цифр" вновь "превращаются в людей".

Ирина Шереметьева: "Люди – это золотой фонд вуза. Предыдущие пять лет были временем напряженной работы. В следующем учебном году университету предстоит пройти аккредитацию. Но иногда коллективу просто жизненно необходимы "периоды поглаживаний", отдыха. На мой взгляд, нужно обратить внимание на ценность коллектива, его значимость в жизни вуза. Я бы это назвала расстановкой правильных акцентов.

Станислав Аутлов: "На самом деле выберут ректора несколько сотен человек ("делегатов") на выборной Конференции, а не коллектив университета. На мой взгляд, прямые выборы, где каждый сотрудник может прийти и проголосовать, более демократичны и менее предсказуемы. Ведь что такое пятьсот-шестьсот "выборщиков"?! С каждым из них, при желании, можно встретиться, элементарно созвониться (ведь их фамилии будут известны!), и пообещать им то, чего они хотят больше всего: повышения, премию, административную должность… В таком случае не имеет значения, за какого кандидата проголосовала кафедра и факультет. Все будет решено. Я не могу говорить о других вузах, не работал, но в моем университете к 2015 году сложилась система, при которой административно-управленческие подразделения превалируют, а профессорско-преподавательский состав исполняет их указания. Эту ситуацию новому ректору придется менять кардинально".

Шансы кандидатов на кресло ректора

Ректор современного вуза… Какими знаниями и компетенциями он должен обладать, чтобы выиграть выборы, а затем успешно руководить университетом?

Алтайский государственный университет

Обычно оценивают рядовых сотрудников, деканов, заведующих кафедрами, но не "эффективность" самого ректора. В преддверии выборов, у ИА "Амител" появилась возможность оценить кандидатов по внутреннему рейтингу АлтГУ, который является открытым для всех сотрудников университета.

Бочаров Сергей Николаевич – фаворит этой гонки: его кандидатуру выдвинули 24 структурных подразделения вуза (из них 8 факультетов), занимает должность врио ректора, является "преемником" предыдущего ректора С.В. Землюкова. Рейтинговые показатели в качестве заведующего кафедрой экономики предпринимательства и маркетинга (МИЭМИС) у Бочарова следующие: среди 37 гуманитарных кафедр АлтГУ в 2016 году его кафедра заняла 19-е место, в 2017 году – 25-е место, в 2018 году – 35-е.

Мацюра Александр Владимирович – его кандидатуру выдвинули всего три структурных подразделения, и, по-видимому, реальной конкуренции другим кандидатам он не составит. Тем не менее под его руководством кафедра зоологии и физиологии (биологический факультет) в 2016 году среди естественно-научных кафедр заняла 7-е место, в 2017 году – 12-е место, а в 2018 – 4-е место. Как руководитель, Александр Владимирович смог вывести свою кафедру из аутсайдеров в лидеры, и это заслуживает уважения.

Тишкин Алексей Алексеевич – оппозиционный кандидат, его кандидатуру выдвинули семь структурных подразделений (в том числе четыре факультета). По всей видимости, именно между ним и Бочаровым и развернется настоящая борьба. Тишкин имеет опыт работы в должности проректора по научно-инновационному развитию (при ректоре Землюкове С.В., 2013 г.). Кафедра археологии, этнографии и музеологии (исторический факультет), которой руководит Тишкин, стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге гуманитарных кафедр (2016 – 1-е место, 2017 – 1-е место, 2018 – 3-е место).

Жидких Александр Анатольевич – самовыдвиженец. В прошлом – министр образования и науки Алтайского края (2017-2018 гг.), имеет богатый опыт административно-управленческой работы. В настоящее время занимает должность проректора по экономике и стратегическому развитию АлтГТУ им. И.И. Ползунова. В классическом университете Александр Анатольевич никогда не работал, и вряд ли коллектив вуза поддержит его амбиции.

Алтайский государственный медицинский университет

В АГМУ также действует система оценки эффективности работы кафедр. Ежеквартально заведующие заполняют специальные анкеты с перечнем показателей для назначения премий сотрудникам. Однако в отличие от АлтГУ, результаты каждой кафедры являются "закрытой информацией", поэтому сравнить показатели, к сожалению, невозможно.

Салдан Игорь Петрович – ректор АГМУ, заведующий кафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности; председатель Совета ректоров "двух Алтаев"; в прошлом – руководитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, главный государственный санитарный врач по Алтайскому краю. Лидер и фаворит предстоящей предвыборной гонки.

Шереметьева Ирина Игоревна – заведующая кафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО, главный внештатный детский психиатр Минздрава Алтайского края, в прошлом замдекана педиатрического факультета, декан лечебного факультета, директор института довузовского образования АГМУ, оппозиционный кандидат и основной конкурент Салдан И.П. В 2014 году выдвигала свою кандидатуру, но проиграла нынешнему ректору, спустя 5 лет – долгожданный реванш. Свои шансы Ирина Игоревна оценивает вполне позитивно.

Бородина Галина Николаевна – заведующая кафедрой анатомии, проректор по учебной работе и Жариков Александр Юрьевич – заведующий кафедрой фармакологии, проректор по научной работе и инновациям. Насколько острую они составят конкуренцию – неизвестно.

Важно отметить следующее: в медицинском образовании все чаще предпочтение отдается женщине-руководителю. Об этом свидетельствуют данные по медицинским университетам Сибирского федерального округа. Женщина-ректор в Кемерове, Омске, Томске, Красноярске (и.о.), Туве. Поэтому не исключено, что и Алтайский медуниверситет продемонстрирует верность трендам и изберет ректором представительницу прекрасной половины человечества.