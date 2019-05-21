На месте ветхих бараков на барнаульском Потоке возведут многоэтажные дома. В настоящий момент строительство этого микрорайона, а также других сдерживает отсутствие генерального плана города. О застройке районов Барнаула в рамках круглого стола "Город в городе", прошедшем в Белокурихе 17 мая 2019 года, рассказал заместитель главы города по строительству и земельным отношениям Сергей Демин.
Он сообщил, что в настоящий момент власти Барнаула определили 25 территорий, которые требуют застройки. "Наибольшее количество таких территорий расположено в районе Потока. Здесь огромное количество аварийных домов. Это дает возможность их сносить. Проблема в том, что в существующем генплане – это зона низкой или средней этажности", – подчеркнул Сергей Демин. Таким образом, на данный момент Поток не могут застроить высотками, потому что придется нарушить генплан.
Демин также сообщил, что новый генплан Барнаула могут принять уже в августе 2019 года. В нем территория аварийных домов на Потоке отведена под высокоэтажную застройку. И с принятием нового документа, район Потока ждет строительство высотных домов.
В свою очередь застройщики отметили, что строить на месте старого фонда намного сложнее, чем возводить с нуля. В данном случае проблемы создают жители ветхого жилья, которые, по словам застройщиков, "требуют баснословные суммы" за свое согласие переехать. "От 1,2 млн рублей до 2 млн рублей за сотку земли", – пояснил директор "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов.
Комментарии
Надеюсь в генплане учтут дороги под нынешний трафик, а не как в "Спальном районе" под гужевой транспорт дороги оставили)))
эээ.. то есть количество идиотских реклам возрасте в разы?
"Это Поток- Света"
21.05.2019 13:10
- гость -
Да щаз... Это же не выгодно. Больше коробок, как можно ближе друг к другу.
От 1,2 млн рублей до 2 млн рублей за сотку земли
?! Это владельцы частных домов, наверное?
"Проблема в том, что в существующем генплане – это зона низкой или средней этажности", а высотки строят и ничего - пофигу генплан!
Одно гетто заменить другим
Судя по всему у застройщиков и администрации города просто навязчивая идея застроить город 25-и этажками с проходами между ними в 1 м. Аууууу! Где квартальная мало и средне этажная застройка?!!! Кто будет отвечать за бездарные решения?
Цель одна - набить карманы как можно больше, выжать из территории по максимум, а там хоть трава не расти. Удивляет позиция власти, которая должна контролировать этот строй. беспредел, а также молчаливое согласие общественности и СМИ.
21.05.2019 15:00
АБОРИГЕН
дорогой, застройщики с администрацией живут
на другой планетеза городом в своих домах, у них там всё хорошо и с проездом и с парковками и с деревьями и прочими кустрниками зелёными. А как будут жить в этих 25-и этажках те кого они и за людей то походу не считают им фиолетово, а может и даже ультрафиолетово.
На все товары длительного пользования, коем являются квартиры, спрос рано или поздно падает. Сколько еще будет длиться ипотечное веселье у застройщиков, трудно сказать. Скорей всего недолго.А вместе с генпланом, коммунальные сети менять будут?
Поток - замечательное место. Невысокая этажность, зелень. Вот только фонд старый.
Если будет застройка 15-ти этажками, то будет полным провалом. Архитекторы (ну или кто занимается генпланом) нисколько не думают о будущем города. А меж тем все новые районы с плотной застройкой превращают город в противный городище, не предназначенный для проживания.
Уж если в Москве Собянинки уже понастроили "красоту", спички дышат окна друг другу, нет парковок, нет озеленения, ни поликлиник, ни школ для такого количества жителей новых домов, а мы всего лишь Барнаул, на Потоке будет всё как на Уськова, Взлётной, а может ещё хуже.
А с Восточным что делать будут? Или жители так и будут вне закона?
Объявлена эта территория промзоной тогда, когда там действительно всё работало, а сейчас всё разрушено. А людям как жить? По документам - вне закона числятся.
В новом генплане есть это или нет?
Уберите свои наманикюренные липкие лапки от Потока. Хватит селфовской авантюры с ЖК Космонавты, когда из детского центра рождается ЖК.