На месте ветхих бараков на барнаульском Потоке возведут многоэтажные дома. В настоящий момент строительство этого микрорайона, а также других сдерживает отсутствие генерального плана города. О застройке районов Барнаула в рамках круглого стола "Город в городе", прошедшем в Белокурихе 17 мая 2019 года, рассказал заместитель главы города по строительству и земельным отношениям Сергей Демин.

Он сообщил, что в настоящий момент власти Барнаула определили 25 территорий, которые требуют застройки. "Наибольшее количество таких территорий расположено в районе Потока. Здесь огромное количество аварийных домов. Это дает возможность их сносить. Проблема в том, что в существующем генплане – это зона низкой или средней этажности", – подчеркнул Сергей Демин. Таким образом, на данный момент Поток не могут застроить высотками, потому что придется нарушить генплан.

Демин также сообщил, что новый генплан Барнаула могут принять уже в августе 2019 года. В нем территория аварийных домов на Потоке отведена под высокоэтажную застройку. И с принятием нового документа, район Потока ждет строительство высотных домов.

В свою очередь застройщики отметили, что строить на месте старого фонда намного сложнее, чем возводить с нуля. В данном случае проблемы создают жители ветхого жилья, которые, по словам застройщиков, "требуют баснословные суммы" за свое согласие переехать. "От 1,2 млн рублей до 2 млн рублей за сотку земли", – пояснил директор "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов.