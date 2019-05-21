Созданный в России спутник впервые снял видео Земли в формате 4K

Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, изготовленный РКК "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на британскую компанию Sen, которая произвела видеосистему.
"Sen сообщает, что она успешно продемонстрировала свою систему потоковой передачи видео в формате сверхвысокой четкости 4К на орбите, находящуюся на борту спутника производства РКК "Энергия". Это первая в мире система потоковой передачи видео в формате 4K с космического аппарата", – говорится в сообщении компании.
Система состоит из шести видеокамер, две из которых подвижные, и компьютера, управляющего камерами и обрабатывающего видео с них. На видео можно наблюдать, в частности, Средиземное и Красное моря.
"Специалисты РКК "Энергия" благодарят компанию Sen за обеспечение спутника системой потоковой передачи видео в формате 4K, включая подвижные камеры, и счастливы возможности быть первой компанией, которая внедрила инновационную систему Sen для получения дополнительной информации о состоянии и действиях спутника. РКК "Энергия" планирует применять систему потоковой передачи видео в формате 4K компании Sen на будущем спутнике, который разрабатывается", – отмечается в сообщении.
Сейчас спутник EgyptSat-A проходит летные испытания под управлением российских специалистов. После этого его передадут египетской стороне.
Комментарии
Ничоси, там прям стоят наши микросхемы и все комплектующие, прям все с нуля разработали? Хотя нет же, наши просто как китайцы, собрали изделие и отправили в космос на советской ракете... Заголовок должен быть «Собранный в России спутник...»