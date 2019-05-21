В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мастера участка Государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства "Юго-Восточное ДСУ" Бийского дорожно-строительного управления, который обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекших смерть человека, сообщает региональный СК.
"На обвиняемого были возложены обязанности по соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. В нарушение всех инструкций мастер участка допустил работника, не прошедшего специального обучения, к фактическому выполнению обязанностей стропальщика и выгрузке контейнеров "биг-бэгов" массой 1 тонна в приемный бункер асфальтосмесительной установки", — говорится в сообщении ведомства.
При этом, как отмечается, не был проведен вводный инструктаж по охране труда, а также мастер не обеспечил нового работника спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, обвиняемый для выгрузки контейнеров применил фронтальный погрузчик, который не предназначен для выполнения таких работ, а также использовал стропу кустарного производства, состоящую из грузовых цепей и крюков, которые не имеют предохранительных замков.
В результате утром 23 июня 2018 года на территории Асфальта-бетонного завода в селе Сростки при проведении разгрузки на работника упал контейнер с минеральным порошком массой 1 тонна, который был закреплен на ковше фронтального погрузчика. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Обвиняемый от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Уголовное дело направлено в суд.
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