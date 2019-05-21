На официальном сайте Евровидения опубликованы результаты зрительского голосования, согласно которым россиянин Сергей Лазарев максимальный балл получил от телезрителей Сан-Марино, Израиля, Эстонии, Латвии, Литвы, Азербайджана, Албании, Беларуси, Молдавии, Чехии и Армении. От этих стран певец получил по 12 баллов.
Активно за российского певца голосовали зрители Кипра, Черногории и Португалии (по 10 баллов), а также Греции, Италии, Сербии, Грузии и Германии (по 8 баллов).
Минимальную оценку Лазарев получил от Бельгии и Норвегии (по 1 баллу). Телезрители Испании оценили его выступление на 2 балла.
Румыния и Венгрия — по 7 баллов, Австрия и Ирландия — по 5, Финляндия и Мальта — по 4, Франция и Польша — по 3.
Профессиональное жюри оценило выступление Лазарева суммарно на 125 баллов, отмечается на сайте. В этой части голосования певец занял девятое место.
При этом, к примеру, если телезрители Литвы и Албании поставили россиянину максимальные 12 баллов, то члены жюри из этих стран поставили по 1 баллу. Впрочем, могли поставить и 0 баллов.
Заключительный этап конкурса прошел в субботу в Тель-Авиве, за победу боролись представители 26 стран. Победил в конкурсе певец Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade. На втором месте — итальянец Mahmood с песней Soldi. Лазарев с песней Scream занял третье место.
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