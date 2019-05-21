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Путин помиловал 84-летнюю осужденную, убившую сожителя из-за личной неприязни

, ИА "Амител"
Указ вступит в силу через десять дней со дня официального опубликования
Путин, 'руководствуясь принципами гуманности', помиловал четверых / Фото: 24tv.ua

Путин, "руководствуясь принципами гуманности", помиловал четверых / Фото: 24tv.ua

Президент России Владимир Путин помиловал четверых осужденных, в том числе женщину 1935 года рождения, сообщается на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Гайникамал Аюпова была осуждена в 2015 году. На почве "возникших личных неприязненных отношений к своему сожителю" она нанесла ему несовместимые с жизнью травмы. В отношении этой осужденной были учтены преклонный возраст (84 года) и ряд хронических болезней (женщина тяжело передвигается, без посторонней помощи не может самостоятельно выполнять элементарный уход за собой), а также наличие звания "Ветеран труда" и медали "За освоение целинных земель". После совершения преступления женщина сама явилась с повинной, ранее не была судима, свою вину признала, а к моменту принятия решения о помиловании большую часть срока уже отбыла.

Также Путин помиловал Владилена Литвинова 1937 года рождения, Жанну Саламатину 2000 года рождения и Сергея Гладкобородова 1971 года рождения. Все указы вступят в силу через десять дней со дня официального опубликования.

Супруга Литвинова с 2002 года была прикована к кровати, а он полностью за ней ухаживал. Он нанес своей супруге травмы, несовместимые с жизнью. Был осужден в 2017 году. Ходатайство о помиловании Литвинова поддержали его дочь и сын, заявив, что простили отца и готовы оказать ему всяческую поддержку. В числе оснований для помилования — ранее не был судим, в содеянном раскаялся, сам явился с повинной, отбыл большую часть наказания, имеет слабое здоровье и положительную характеристику от администрации исправительного учреждения. Также имеет различные государственные награды, в частности, звание "Ветеран труда".

Саламатина, как пишут "Аргументы и Факты", отбыла часть наказания (провела в местах лишения свободы 1 год и 10 месяцев), которое получила за попытку сбыта наркотиков. Она не смогла довести свой преступный умысел до конца, поскольку была задержаны сотрудниками полиции. На момент совершения преступления была несовершеннолетней, осуждена в 2018 году. В пользу помилования сыграли отсутствие судимости, а также полное признание вины и активное содействие раскрытию и расследованию преступления. В исправительном учреждении ее характеризовали положительно, она принимала активное участие в общественной жизни и даже стала победителем во Всероссийском фестивале творчества несовершеннолетних осужденных "Амнистия души".

Гражданин Украины Гладкобородов на момент совершения кражи находился в Москве. Был осужден в 2017 году и отбыл в России наказание, а затем вернулся на родину. Причина ходатайствовать о снятии судимости у него была: наличие судимости лишало мужчину возможности въезжать в Россию для ухода за своей тяжелобольной матерью. В 2018 году мать Гладкобородова — гражданка России, проживающая в Москве — перенесла операцию на позвоночнике и потому нуждается в постоянном уходе. Однако по закону РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства, имеющему неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории РФ или за ее пределами, запрещается въезд на территорию РФ. При принятии решения было учтено и то обстоятельство, что до совершения своего преступления украинец не был судим.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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