Производители детского питания, безалкогольных напитков и соков обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой исключить их продукцию из списка товаров, подлежащих маркировке, пишет РБК со ссылкой на письмо. В противном случае цены на указанную продукцию взлетят.
О том, что власти России хотят включить в список товаров, подлежащих маркировке, детское питание и безалкогольные напитки, стало известно 13 мая. Сообщалось, что в этот список могут также внести готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую химию, косметику и растительные масла.
О неизбежном росте главу правительства предупредил исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев. Участники этой организации представляют 85% российского рынка детского питания.
Аналогичное письмо Медведеву направил и Максим Новиков, глава еще двух крупнейших организаций – Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Российского союза производителей соков. В эти два союза входят компании, на долю которых в общей сложности приходится 70% выпускаемых в России безалкогольных напитков, минеральной воды, соков и нектаров.
По словам Поповичева, неясно, почему ставится вопрос о маркировке детского питания. Он отметил, что это одна из наиболее защищенных групп товаров из-за правил госрегистрации производителей. Кроме того, реализация товара находится под контролем госорганов, и случаев контрафакта не выявлялось. Как отмечается в письме, введение маркировки для детского питания повлияет на его доступность для потребителей.
По оценке ассоциации, в результате расходы для потребителей на ребенка от 0 до 1,5 лет увеличатся примерно на 500 рублей в месяц.
Новиков в свою очередь заявил, что введение маркировки в индустрии безалкогольных напитков и соков не будет оправданным с точки зрения экономики, а приведет только к дополнительным издержкам для участников рынка.
Два союза подсчитали, что затраты на введение маркировки составят для производителей 30-40 млрд рублей. Сопоставимые расходы будут и на обеспечение прослеживаемости в торговых точках.
Новиков подчеркнул, что введение маркировки будет означать значительные затраты как для крупных компаний, так и для небольших производителей. Для мелких игроков, которых в индустрии 90%, нововведение даже может обернуться банкротством. Эксперт добавил, что на рынке соков и безалкогольных напитков контрафакта почти нет.
Комментарии
Как же не хочется производителям чтобы их отслеживали, ради этого они готовы поднять недовольство правительством со стороны мамочек. Не скажу насчёт детского питания, не знаю, но заявление о том, что "на рынке соков и безалкогольных напитков контрафакта почти нет", мягко говоря, безответственное. Минералку из-под крана разливают повсеместно, говорят что этот "бизнес" выгоднее палёного спиртного.
"О неизбежном росте главу правительства предупредил исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев. Участники этой организации представляют 85% российского рынка детского питания".
85% - это монополия - почему власть это допускает?!
21.05.2019 08:02
- гость -
смотришь в книгу видишь фигу? русским по черному же написано: Участники этой организации представляют 85% российского рынка
это не один производитель. их в этой ассоциации может быть несколько сотен. о какой монополии ты говоришь?
21.05.2019 08:09
- гость -
О монополии на рынке где это некоммерческое объединение диктует СВОИ, но не рыночные цены!
Уважаемый, прикол в том, что маркировка совершенно ничего не изменит (пример ЕГАИС алкогольный). Весь маркировочный замут только с одной целью и фамилия у неё Усманов