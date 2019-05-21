Производители детского питания, безалкогольных напитков и соков обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой исключить их продукцию из списка товаров, подлежащих маркировке, пишет РБК со ссылкой на письмо. В противном случае, цены на указанную продукцию взлетят.

О том, что власти России хотят включить в список товаров, подлежащих маркировке, детское питание и безалкогольные напитки, стало известно 13 мая. Сообщалось, что в этот список могут также внести готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую химию, косметику и растительные масла.

О неизбежном росте главу правительства предупредил исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев. Участники этой организации представляют 85% российского рынка детского питания.

Аналогичное письмо Медведеву направил и Максим Новиков, глава еще двух крупнейших организаций — Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Российского союза производителей соков. В эти два союза входят компании, на долю которых в общей сложности приходится 70% выпускаемых в России безалкогольных напитков, минеральной воды, соков и нектаров.

По словам Поповичева, неясно, почему ставится вопрос о маркировке детского питания. Он отметил, что это одна из наиболее защищенных групп товаров из-за правил госрегистрации производителей. Кроме того, реализация товара находится под контролем госорганов, и случаев контрафакта не выявлялось. Как отмечается в письме, введение маркировки для детского питания повлияет на его доступность для потребителей.

По оценке ассоциации, в результате расходы для потребителей на ребенка от 0 до 1,5 года увеличатся примерно на 500 рублей в месяц.

Новиков в свою очередь заявил, что введение маркировки в индустрии безалкогольных напитков и соков не будет оправданным с точки зрения экономики, а приведет только к дополнительным издержкам для участников рынка.

Два союза подсчитали, что затраты на введение маркировки составят для производителей 30-40 млрд рублей. Сопоставимые расходы будут и на обеспечение прослеживаемости в торговых точках.

Новиков подчеркнул, что введение маркировки будет означать значительные затраты как для крупных компаний, так и для небольших производителей. Для мелких игроков, которых в индустрии 90%, нововведение даже может обернуться банкротством. Эксперт добавил, что на рынке соков и безалкогольных напитков контрафакта почти нет.