После инаугурации 20 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями США, прибывшими на торжественное мероприятие, сообщает "Коммерсант".
В Киев от Соединенных Штатов прилетели спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер, сенатор Рон Джонсон и министр энергетики Рик Перри.
Зеленский поблагодарил американского президента Дональда Трампа за заочное поздравление и просил передать ему просьбу ужесточить санкции против России.
"Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем, поэтому нам нужна ваша помощь", — заявил глава государства.
Он также выразил желание в скором времени лично встретиться с Трампом, чтобы обсудить дальнейшее партнерство с США, прежде всего, в областях безопасности и энергетики.
Комментарии
Это он зря, ведь расчет наших вождей, что надо смириться и само все рассосется "всесилен потому, что он верен"!
Видимо ему уже успели доложить, что санкции только на пользу России.