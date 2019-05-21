По фотографиям видно, что шесть "Крокодилов" действительно выглядят как новые / Фото: avito.ru
Магазин, реализующий технику и запчасти к ней, разместил объявление на сайте avito.ru о продаже в Красноярске новых грузовиков ЗИЛ-133ГЯ, которые не выпускаются уже с 2000 года.
По словам автора объявления, автомобили, после того как прошли 1,5 тысячи километров заводской обкатки, были в госрезерве и находятся в отличном состоянии.
По фотографиям видно, что шесть "Крокодилов" (так их прозвали в народе) действительно выглядят как новые, хотя были произведены еще 25 лет назад – в 1994 году.
Согласно описанию, длиннобазовые грузовики грузоподъемностью 10 тонн имеют новую резину и аккумуляторные батареи.
Чтобы приобрести одну из машин, нужно будет заплатить 700 тысяч рублей. Если новому владельцу нужен ПТС, то авто обойдется на 50 тысяч рублей дороже.
Комментарии
А зачем нужно авто без документов?
50 тыс за ПТС - это не сильно круто?
Я
А зачем нужно авто без документов?
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На запчасти. Если документы остались, а машина сгнила. В глухой отдаленный колхоз
срочно нужны в главгараж администрации президента