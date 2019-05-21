Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с инициативой лишить полномочий лидера фракции ЛДПР в думе Бийска Алексея Карасева, сообщает "Бийский рабочий".
Причиной для такого решения стали неверные сведения в декларации о доходах и имуществе, представленной депутатом.
В частности, в заявлении говорится о "двух земельных участках, шести прицепах к грузовым автомобилям, 29 счетах, сведений об участии в качестве учредителя в пяти предприятиях, автомобиле в безвозмездном пользовании, пяти объектах недвижимости", выявленных в ходе проверки.
Заявления о сложении полномочий по собственному желанию после нарушения антикоррупционного законодательства власти не дождались, и поэтому вопрос поставлен на рассмотрение городской думы. Он будет рассмотрен 23 мая.
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