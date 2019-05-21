В Республике Алтай 18 детей-сирот до сих пор не получили жилья, хотя реализация программы была завершена еще в 2018 году, что и стало причиной возбуждения уголовного дела.
Как установлено следствием, 28 декабря 2018 года Министерство регионального развития Республики Алтай заключило госконтракты на приобретение жилья путем долевого строительства.
По состоянию на 1 апреля 2019 года на указанном месте выкопан котлован, залит фундамент, выставлен подвал и осуществлено его перекрытие.
Следственные органы республиканского СУ СКР усмотрели в этом признаки нарушения прав 18 детей-сирот, которые в срок не получили жилье.
В связи с этим по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").
Расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Следственные органы республиканского СУ СКР усмотрели в этом признаки нарушения прав 18 детей-сирот, которые в срок не получили жилье
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