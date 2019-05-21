39 тысяч кассовых аппаратов зарегистрировано в Алтайском крае по данным на 15 мая 2019 года. Это почти в два раза больше, чем было на момент начала реформы в 2016 году. Подробности сообщает пресс-служба краевой налоговой.

"По состоянию на 15 мая 2019 года на территории Алтайского края парк контрольно-кассовой техники составляет 39 тысяч машин, принадлежащих 14 668 налогоплательщикам. До перехода на новый порядок применения ККТ, по состоянию на 1 ноября 2016, когда был дан старт реформы, на территории региона состояло на учете 8 436 налогоплательщиков, которыми было зарегистрировано 18 922 единиц ККТ", – уточнили в налоговой.

В ведомстве прогнозируют, что до 1 июля 2019 года парк ККТ в крае увеличится еще более чем на 10 тысяч машин.

Напомним, по закону с 1 июля 2019 года контрольно-кассовую технику обязаны применять организации и индивидуальные предприниматели на любом режиме налогообложения, выполняющие работы или оказывающие услуги населению. А также ИП, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения, работающие в сфере торговли или общепита без наемных работников, ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.

Кроме того, с 1 июля онлайн-кассы должны использовать организации и индивидуальные предприниматели при продаже в салоне транспортного средства проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте.