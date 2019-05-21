Фото: vk.com/barneos22
Жители барнаульского Затона возмущены состоянием дорожной инфраструктуры в микрорайоне.
Снимки, на которых запечатлено не лучшее состояние дорог и понтонного моста, опубликованы в сообществе Barnaul 22.
"Здравствуйте! Просто полнейший развал инфраструктуры мкрн Затон... Понтонный мост – оторваны все аппарели (пологая площадка, насыпь или платформа для подъема и спуска техники, грузов, животных и т. п., – прим. ред.), съездов нет", – отмечает автор заметки.
Комментарии
Житель затона - звучит как диагноз. Чего с ними носятся то, убрать мосты, пусть живут в этом гетто, кушают друг друга. Это же полнейший тупик. Для чего они вообще нужны родине?)
Жителям Затона в свое время предлагалось переселение! Но жители Затона самые умные и хитрые тут же в каждой халупе стало "проживать" по несколько десятков семей (все родственники) которые стали претендовать на новое жилье! В итоге чтоб расселить Затон и одного микрорайона в г. Барнауле уже не хватило бы! А учитывая что их топит чуть ли ни каждый год зачем туда вкладывать деньги в дорогу мне не понятно?!
Не по одному кругу дали квартиры им, знакомый оттуда говорит а зачем бросать? жилье дали в городе а это что бросать что ли? одна администрация сколько там себе под это дело жилье замутила... Прибыльная ниша кстати, официально каждый год оказывать переселение спасение. Там еще строятся кстати.
Гостю 21.05.2019 09:56 :
Та же самая фигня происходила в 70-е годы по линии будущего Обского бульвара.. от Комсомольского до берега Оби понапрописывалось столько народу, что проект успешно сдох.
Беда, все-таки с этими жителями Затона! Подавай им жилье и все!
Там уже и детям и внукам квартиры куплены, и себе несколько! Расселить всех и сровнять бульдозерами! Без судоремонтного завода Затон существовать не должен!
Так что нормальные там дороги.