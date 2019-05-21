Фото: vk.com/barneos22
Жители барнаульского Затона возмущены состоянием дорожной инфраструктуры в микрорайоне.
Снимки, на которых запечатлено не лучшее состояние дорог и понтонного моста, опубликованы в сообществе Barnaul 22.
"Здравствуйте! Просто полнейший развал инфраструктуры мкрн Затон... Понтонный мост – оторваны все аппарели (пологая площадка, насыпь или платформа для подъема и спуска техники, грузов, животных и т. п., – прим. ред.), съездов нет", – отмечает автор заметки.
Комментарии
Житель затона - звучит как диагноз. Чего с ними носятся то, убрать мосты, пусть живут в этом гетто, кушают друг друга. Это же полнейший тупик. Для чего они вообще нужны родине?)
Жителям Затона в свое время предлагалось переселение! Но жители Затона самые умные и хитрые тут же в каждой халупе стало "проживать" по несколько десятков семей (все родственники) которые стали претендовать на новое жилье! В итоге чтоб расселить Затон и одного микрорайона в г. Барнауле уже не хватило бы! А учитывая что их топит чуть ли ни каждый год зачем туда вкладывать деньги в дорогу мне не понятно?!