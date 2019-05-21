Вечером 20 мая после заявления митрополита Кирилла о необходимости снести забор, ставший символом раздора, в сквере на Драме начался демонтаж.
Как сообщает E1.ru, к началу мероприятия сквер наполнили как сторонники строительства храма, так и его противники.
Последние устроили аплодисменты, когда начались работы по сворачиванию строительных вагончиков и сносу временного забора.
Именно его пытались сломать протестующие во время первых массовых протестов в городе.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал предложить как минимум четыре альтернативных площадки для строительства храма и устроить онлайн-голосование.
До завершения этого мероприятия строительные работы приостановлены.
Комментарии
Могут же, когда захотят!!
Молодцы!!!
Молодцы жители ЕКБ! Не сломились! Образцовый пример активных граждан, желающих комфортно жить
Но не следует расслабляться - вождь ведь как бы сказал, что собору быть и именно в этом сквере... Вциомовец уже на месте - значится итоги опроса предопределены....
Горожане действительно заслуживают уважения!!!
При коммунистах тоже храмы сносили