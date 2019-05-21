"Ночной бал" в стиле XIX века состоится 8 июня на пешеходной улице Мало-Тобольской в историческом центре Барнаула.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, мероприятие будет посвящено 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Гости бала смогут окунуться в атмосферу пушкинской эпохи, узнать о бальной культуре начала XIX века и жизни Барнаула в это время. Всех желающих научат танцевать несложные вальсы и контрдансы, которые были популярны на балах того времени. Ожидается, что в мероприятии примут участие танцоры из Бийска, Новосибирска, Томска.
Бал под открытым небом начнется в 21:00 и продолжится до 02:00.
В последние четверги месяца – 23 и 30 мая – на улице Мало-Тобольской в рамках подготовки к "Ночному балу" пройдут танцевальные мастер-классы.
По вопросам участия обращаться по телефону 8-913-216-00-12 (Ольга Диденко, руководитель студии старинного танца "Северная сторона").
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