Вторник, 21 Май, 12:30

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,49
€ 71,96
Обь
205см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019АТР-2019Мусорная реформа
Новости

Студенты АлтГТУ стали победителями творческих IT-соревнований

, ИА "Амител"
Ребята представили на конкурс необычный маркетинговый проект

С 17 по 19 мая 2019 года в Барнауле проходил V городской форум разработчиков Хакатон.

Хакатон – творческая мастерская, в которой участники в режиме нон-стоп с помощью современных технологий и собственных знаний создают рабочий прототип IT-продукта.

Это может быть мобильное приложение, онлайн-сервис, сайт, база данных, чат-боты, проекты VR/AR и другие IT-решения. Команда студентов четвертого курса факультета информационных технологий направления подготовки "Приборостроение" в составе Александра Пилецкого, Антона Халина, Артема Изаака и Романа Ильцова создали проект "Система анализа маркетинговой информации" (С.А.М.И.).

Суть проекта заключается в сборе и анализе структурированной информации о движении и поведении людей в общественных местах благодаря искусственному интеллекту, который собирает данные с камер. Например, осуществлять анализ потока людей на интересующей заказчика территории. Собранная информация позволяет делать выводы об интересах потока людей без прямого воздействия на него. С.А.М.И. после своей работы предоставляет эти данные для дальнейшей обработки специалистами.

По словам ребят, интерес к таким программным продуктам они получили после проектирования измерительных систем под руководством Павла Зрюмова, доцента кафедры информационных технологий, кандидата технических наук, в ходе изучения дисциплины "Системы сбора и обработки данных", которая читается на последнем курсе и, конечно, не последнюю роль сыграл собственный интерес. С.А.М.И.  был реализован за 48 часов. Студенты заняли первое место на этом соревновании.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

21.05.2019 11:20
!

в очередной раз студенты недовуза изобрели велосипед, видимо их преподаватели не знаю что подобные системы уже встроены даже в некоторые модели видеорегистраторов

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
12:24
Театр драмы проведет "Парад премьер" в Барнауле 0
12:13
Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае 0
12:04
Уволенных за нарушения водителей в Барнауле призвали не нанимать вновь на работу 3
11:50
Состояние дорог в России будут мониторить дронами 2
11:32
Новые дорожные знаки установят на трех участках дорог в Барнауле: карта 0
11:23
Детей мигрантов планируют обучать русскому языку в детсадах 2
11:11
Алтайский край в числе лидеров по росту объемов ввода жилья 1
11:01
Бывший главный алтайский полицейский уволился с поста главы МВД в Крыму 5
10:52
Массовая драка произошла в Горно-Алтайске: пострадал автомобиль 0
10:41
Педагогов по шахматам в школах впервые в России будут готовить на Алтае 0
10:32
Студенты АлтГТУ стали победителями творческих IT-соревнований 1
10:23
Финал "Игры престолов" установил новый рекорд 0
10:12
Командира, по вине которого солдат-срочник сгорел в палатке, осудили на Алтае 1
10:06
Здание Госдумы могут признать аварийным 5
09:53
"Ночной бал" состоится на пешеходной улице в центре Барнаула 8 июня 0
09:41
Предприниматели Алтайского края установили почти 40 тысяч кассовых аппаратов 0
09:34
Забор на месте строительства храма снесли в Екатеринбурге 15
09:28
Жители Затона в Барнауле жалуются на состояние понтонного моста и дорог 2
09:09
На Алтае возбудили дело из-за непредоставления жилья сиротам 1
08:57
Томенко предложил лишить полномочий бийского депутата 0
08:44
В продаже появились новые ЗИЛ-133ГЯ 6
08:31
Представь Сковородовну в отпуске и получи крутейший iPhone XR 0
08:18
Зеленский попросил США ужесточить санкции против России 34
08:06
"Детективное расследование": участников АТР научат составлять семейное древо 1
07:50
Барнаулец рассказал, как лучше удалять вмятины на авто без повреждений ЛКП 0
07:41
Хорошее дело браком не назовут: что нельзя делать, если купили обувь с дефектом 1
07:19
От пустыря до ярмарок и концертов: как менялась площадь Сахарова в Барнауле 14
07:03
Квартиру с ТВ-зоной в доме бизнес-класса продают в Барнауле за 8,5 млн руб. 0
06:48
Как акция "Музейная ночь" в Барнауле сумела собрать рекордное число участников 2
06:32
Жилищные сертификаты для детей-сирот хотят ввести в Алтайском крае 1
06:20
Как девчонка со двора стала чемпионкой мира: Рита Гаркалина о мужчинах и диетах 36
06:07
Дожди, грозы и сильный ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 21 мая 0
05:58
Россиян предупредили о росте цен на детское питание из-за инициативы власти 5
04:55
Путин помиловал 84-летнюю осужденную, убившую сожителя из-за личной неприязни 0
03:55
Опубликованы результаты зрительского голосования за Лазарева на Евровидении 0
02:34
Бийского дорожника будут судить за смерть подмастерья, придавленного контейнером 0
01:28
Созданный в России спутник впервые снял видео Земли в формате 4K 1
00:59
Российские ученые нашли "невозможную" звезду в созвездии Кассиопеи 0
23:56
Первый географический атлас, выпущенный 449 лет назад, стал самой дорогой книгой 0
23:29
Алтайский бизнесмен загрязнил окружающую среду на 170 млн рублей 1
23:03
Министр обороны Украины опубликовал свое фото на фоне разрушенного Кремля 9
22:46
Директора филиала "Газпромтранс", его жену и водителя убили в Оренбурге 1
22:21
Законность закрытия кафе после суицида чиновницы проверят в Башкирии 1
22:02
Кадыров: Зеленский дал обещаний, как Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам 0
21:51
Зеленский задекларировал доходы и имущество: часы, машины, фирмы и квартиры 2
21:31
Здание крупного автосалона горит в центре Кемерова рядом с АЗС 0
21:06
Жириновский высказал свою непримиримую позицию по инаугурации Зеленского 3
20:51
Собчак назначили генпродюсером телеканала "Супер" по решению "Газпром-медиа" 2
20:36
Песков рассказал о статистике выполнения поручений Путина 0
20:25
Запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года поддержали в ФАС 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.