Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-командиру роты материально-технического обеспечения войсковой части Тимуру Шарифову, по вине которого погиб солдат-срочник.
Следствие и суд пришли к выводу, что во время полевых учений в январе 2018 года в Косихинском районе Алтайского края капитан не организовал безопасное отопление палаток. В одной из них установили самодельную печь, из-за которой произошел пожар. Один из солдат в панике не успел выбраться из спальника, и горящая палатка упала на него. 18-летний рядовой получил ожоги 85% тела, был госпитализирован, но спасти его не удалось.
Как сообщает Главное военное СУ СКР, Тимур Шарифов признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он в течение двух лет не сможет занимать должности на госслужбе и в органах самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Комментарии
нормально...пацаны бедные (на секунду - военнослужащие РФ!!!! , долг свой отдают родине) как могли себя обогревали.... а утвержденных мер нет? требований по обогреву? печей? 2 года условно???????????? уРХХХды
Сам -то наверное в 40 градусный мороз в комфорте пузо грел и в ус не дул, когда мальчишки в палаточках мерзли. Действительно при таком лояльном правосудии чего ему переживать, этож не его ребенок заживо сгорел. 2 года условно за убийство.....
Виноват не капитан, виновато министерство обороны. Нет нормативных отопительных приборов, которые должны быть всегда в наличии для каждой палатки, значит не надо проводить учения в полевых условиях. Почему была самодельная печь ? Да потому что финансы идут на что угодно, а не на то что нужно в первую очередь. Почему командир материально-технической роты отвечает тоже не ясно, если он делал заявку и командир части не обеспечил, то виноват командир части. Если дальше по ступени ( дивизия, округ) не обеспечили, то крайних надо там искать. БАРДАК в армии, что 20 лет назад, что сейчас.
Командир роты виноват по должности. Без вины виноват. Он ни кого не убивал, самодельную печь ставить не заставлял. Самодельная печь была только в одной палатке, значит остальные обогревались иным способом. Поскольку это палаточный лагерь, то и он сам там же в такой же палатке находился, в тот же самый мороз. Вот почему палаточный лагерь организовали в такой мороз - это вопрос к руководству части.
Наказание капитан понес по факту, поскольку является командиром. Никогда командование части не возьмет на себя вину, что отправили парней в мороз на улицу. Ушел этот капитан, на его место пришел другой, а парни как ездили в мороз на полевые учения, так и будут ездить, и через 10 лет точно такие же палатки ставить будут (если не эти же)
Вот вы мужчины правильно так рассуждаете, в субординации разбираетесь и в армейском устройстве."Он не виноват, никто не виноват, система виновата" А мне как женщине и матери плевать кто виноват! Не должен ребенок погибать в мирное время! А в 18 это еще мальчишки! И вы взрослые дядьки, опытные вояки должны перед матерями за них своими жизнями отвечать! Они вам самое ценное доверили! Неужели их командир допустил бы такое если бы знал что отвечать в случае чего будет по справедливости, а не 2 года условно.Нет, он бы свое начальство на уши поставил, отказался бы выводить мальчишек в мороз в неотапливаемые палатки, бегал бы сам и проверял всю ночь, как у них дела.
за раздолбаев подчиненных всегда отвечает начальник