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Командира, по вине которого солдат-срочник сгорел в палатке, осудили на Алтае

, ИА "Амител"
Палатку пытались отапливать самодельной печью
Фото: mobiba.ru

Фото: mobiba.ru

Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-командиру роты материально-технического обеспечения войсковой части Тимуру Шарифову, по вине которого погиб солдат-срочник.

Следствие и суд пришли к выводу, что во время полевых учений в январе 2018 года в Косихинском районе Алтайского края капитан не организовал безопасное отопление палаток. В одной из них установили самодельную печь, из-за которой произошел пожар. Один из солдат в панике не успел выбраться из спальника, и горящая палатка упала на него. 18-летний рядовой получил ожоги 85% тела, был госпитализирован, но спасти его не удалось.

Как сообщает Главное военное СУ СКР, Тимур Шарифов признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он в течение двух лет не сможет занимать должности на госслужбе и в органах самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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