Алтайский край стал первым регионом в России, где на базе высшего учебного заведения будут готовить педагогов по шахматам. Соглашение об этом подписали ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко и президент региональной Федерации шахмат Артем Поломошнов.

По сообщениям пресс-службы федерации, Алтайский государственный педагогический университет включит в учебный план педагогического бакалавриата по специальности "начальное образование" обучение предмету "Шахматы". Педагогический университет становится полноценным партнером федерации в реализации масштабной программы "Шахматы в школе". В ней задействовано более 150 учебных заведений в 42 муниципалитетах Алтайского края.

По словам Артема Поломошнова, цели делать из всех профессиональных шахматистов не стоит – уроки шахмат, которые смогут преподавать профессионально подготовленные педагоги, помогут повысить обучаемость, развивать пространственное мышление, логику. Средства на подготовку педагогов выделил университет.

"Подписание настоящего соглашения ведет к дальнейшему развитию студенческих шахмат в нашем регионе. Алтайский край постепенно становится центром студенческих шахмат – в течение 2019 года мы подписываем соглашение уже с третьим вузом региона. В этом году мы начали возрождение Первенства СФО по шахматам среди студентов, которое прошло в апреле в помещении Алтайского технического университета. А в августе Барнаул впервые в своей истории примет Чемпионат Российского студенческого союза по шахматам (он пройдет в стенах АлтГУ), где надеемся увидеть среди участников и студентов АлтГП", – уверен он.

По его словам, обучать молодых педагогов будут профессиональные шахматисты региона.