Вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев рассказал, что здание Госдумы на Охотном ряду может быть признано аварийным, сообщает ТАСС.
По его словам, выявленные при обследовании две пустоты в фундаменте несут угрозу обрушения, но в некоторых случаях их можно залить бетоном.
Однако если обнаружат еще и третью – Государственной думе придется поменять прописку, уверен Лебедев.
"Если будет найдена еще хоть одна пустота, здание Госдумы может быть также признано аварийным, поскольку в любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал", – констатировал депутат.
Он сказал, что фундамент будут тщательно исследовать до того момента, пока эксперты не сделают уверенных выводов по вопросу безопасности нахождения людей в здании.
Комментарии
символично
Рухнуть прямо а АД......
Это была бы очень тонкая ирония судьбы...
Рухнуть прямо а АД......
Туда им и дорога
Угу. А еще хотели сколько то там миллиардов на ремонт здания потратить. Или уже потратили и теперь сносить будут?
Не умели раньше думы строить!
в тартаррыы мать вашу!!!
Пустоты в фундаменте здания думы, пустота в головах думцев...
Пусть депутаты скинутся на ремонт, как мы в детсады и школы !!!
Мне как строителю просто интересно что это за пустоты в фундаменте))) И 2 штуки уже обнаружили и ищут третью что бы свалить из думы! Эта новость просто рвет все мои шаблоны о строительстве как таковом))) Я про строительство общественного здания промолчу сейчас, а вот про экспертов которые ищут дыры в свободное от работы врем хотелось бы узнать поподробнее? Это что за альтруисты без спросу с ренгеном или эхолокатором лазеют по думам? Им кто то дал задачу обследовать здание на вопрос увеличения еще одного этажа? Я не знаю как вы, но меня эта новость просто убивает. Хотя можно предположить что брякнули что бы свалить -отдохнуть, как раз за это время подбетонят пустоты))) Народ же глупый-поверит.
Та зачем их эвакуировать? Пущай себе сидят где сидят. А рухнет так рухнет, никто всё равно не расстроится.