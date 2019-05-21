Вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев рассказал, что здание Госдумы на Охотном ряду может быть признано аварийным, сообщает ТАСС.
По его словам, выявленные при обследовании две пустоты в фундаменте несут угрозу обрушения, но в некоторых случаях их можно залить бетоном.
Однако если обнаружат еще и третью – Государственной думе придется поменять прописку, уверен Лебедев.
"Если будет найдена еще хоть одна пустота, здание Госдумы может быть также признано аварийным, поскольку в любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал", – констатировал депутат.
Он сказал, что фундамент будут тщательно исследовать до того момента, пока эксперты не сделают уверенных выводов по вопросу безопасности нахождения людей в здании.
Комментарии
символично
Рухнуть прямо а АД......