Финальная серия заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" установила абсолютный рекорд по просмотрам, сообщает The Hollywood Reporter.

Вечером в воскресенье ее посмотрели 13,6 млн телезрителей, а если брать в расчет повтор, то аудитория составила 19,3 млн человек.

Это абсолютный рекорд как для сериала "Игра престолов", так и для телеканала НВО. Никогда ранее ему не удавалось собрать столь внушительную аудиторию у телеэкранов.

До этого рекордом считалась трансляция предпоследней серии, собравшая 18,4 млн человек, из них 12,48 млн при первом показе.

Напомним, ранее сообщалось, что миллионы американцев собрались не выходить на работу, чтобы посмотреть финальную серию "Игры престолов".