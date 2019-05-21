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Уволенных за нарушения водителей в Барнауле призвали не нанимать вновь на работу

, ИА "Амител"
В Барнауле обсудили культуру обслуживания пассажиров

Совещание с руководителями пассажироперевозящих предприятий города, посвященное культуре и безопасности перевозок, прошло в Барнауле в рамках регионального партпроекта "Единой России" – "Пассажир в приоритете".

Как сообщает пресс-служба партии, участники совещания подробно разобрали случаи в общественном транспорте, ставшие поводом для публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях. Общение происходило в формате "вопрос-ответ". На экран выводились слайды с описанием ситуаций, опубликованных в соцсетях, имеющих признаки нарушения культуры обслуживания пассажиров, а представители перевозчиков объясняли причины, по которым произошла та или иная ситуация, и докладывали о мерах, предпринятых предприятием для их устранения в дальнейшем.

Руководитель Регионального исполнительного комитета партии Денис Голобородько рассказал об итогах проекта "Пассажир в приоритете", запущенного в начале марта. Так, депутат Госдумы Наталья Кувшинова направила в Министерство транспорта РФ письмо с обоснованием необходимости разработки программы господдержки.

"Вместе с тем случаи некорректного поведения водителей и кондукторов по отношению к пассажирам в Барнауле продолжаются. И они по-прежнему имеют широкий общественный резонанс в соцсетях. Нам вместе нужно выработать единый порядок взаимодействия, чтобы исключить такие факты из практики", – обратился Денис Голобородько к присутствующим.

Среди нарушений – отказ обслуживания пассажиров по банковскому терминалу, остановки автобусов малой и большой вместимости в неположенных местах, падение людей при высадке-посадке на остановках, отказ от льготной перевозки ветерана Великой Отечественной войны, обгон по обочине, совершенный водителем автобуса большой вместимости, в котором находились пассажиры, а также ненадлежащее состояние транспортных средств.

Среди главных причин, по которым происходят нарушения прав пассажиров, перевозчики называют дефицит квалифицированных кадров.

"Кадровая проблема – это действительность, и она не решится, пока уволенный за грубое нарушение водитель будет иметь возможность устроиться на другое предприятие. Здесь вам необходимо взаимодействовать, договариваться, создавать условия, для того чтобы добросовестные работники задерживались на предприятии, а нарушители знали, что, потеряв работу, не смогут запросто трудоустроиться по профессии. До тех пор пока такая практика вами не будет прекращена, ситуация не изменится", – сказал депутат АКЗС Игорь Панарин.

Отметим, что изношенность общественного транспорта Барнаула оценивается в 90%. Кроме того, по словам перевозчиков, сейчас в городе не хватает около 35% штата водителей. Существует проблема текучки кадров. Большинство перевозчиков работают в убыток. Из-за низкого тарифа годами не повышается зарплата, и опытные водители уезжают работать в соседние регионы Сибири, где они получают в два-три раза больше.

Недавно перевозчики Алтайского края написали письмо губернатору Виктору Томенко, но реакция властей на это обращение неизвестна.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

21.05.2019 12:13
- гость -

А почему не озвучивают зарплату водителей ОТ? Стрёмно?

0  0
21.05.2019 12:17
- гость -

Из-за низкого тарифа годами не повышается зарплата

то есть недавнее повышение тарифа на 25% не привело к повышению зарплаты водителей....

0  0
21.05.2019 12:21
- гость -

12:17
- гость -
Неплохо бы проверить главарей этих контор и припаять покушение на мошенничество, за нытьё про "работу в убыток"

0  0
21.05.2019 14:30
- гость -

То есть депутат предложил водителей нарушителей выкинуть без права дальнейшего трудоустройства? А почему бы ему не рассмотреть возможность как раньше каторжанинам на лбу и щеках ставить клеймо что он является водителем нарушителем? Давай Панарин пойдем дальше, за воровство депутатов будем им руки рубить? Мы проголосуем, ты предложи.

0  0
21.05.2019 15:03
Галина

С какой помойки заполонили маршрут 75 ( и не только) автобусами хёндай? Кусок ржавого грязного железа с выхлопом в салон? Кто их выпускает в рейс? Каким критериям безопасных перевозок они соответствуют?

0  0
21.05.2019 15:10
- гость -

А сто с рекламой в транспорте: в одном реклама Киллера, убьет кого надо!!!!
В другом продают билеты 19 маршрут, с рекламой отмазки от армии и выдачей военного билета. Совсем офонарели???
А органы до сих пор в соцсетях сидят и мотузных ищут???

0  0
21.05.2019 15:11
Галина

Не знаю другого такого города, где бы на остановках (практически всех) не было бы никакой информации о маршрутах. Большинство даже названия не имеют. Город, позиционирующий себя как туристический, не имеет права на такую халатность. Переехав 3 года назад, сначала сильно удивилась, даже не поверила, что такое может быть.

0  0
21.05.2019 15:15
- гость -

Коммерческий транспорт по прежнему не дает билеты

0  0
21.05.2019 15:43
- гость -

15:11
Галина
Откель тебя надуло?

0  0
21.05.2019 18:01
Пн

30 тыр денег у водилы на трамвае и это если нет косяков и первый класс, в режиме 6/1 много желающих в дёсны пассажира целовать найдётся? Ещё выслушивать - Что дрова везёшь? Ходите пешком, здоровья для.

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