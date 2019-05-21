Совещание с руководителями пассажироперевозящих предприятий города, посвященное культуре и безопасности перевозок, прошло в Барнауле в рамках регионального партпроекта "Единой России" – "Пассажир в приоритете".

Как сообщает пресс-служба партии, участники совещания подробно разобрали случаи в общественном транспорте, ставшие поводом для публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях. Общение происходило в формате "вопрос-ответ". На экран выводились слайды с описанием ситуаций, опубликованных в соцсетях, имеющих признаки нарушения культуры обслуживания пассажиров, а представители перевозчиков объясняли причины, по которым произошла та или иная ситуация, и докладывали о мерах, предпринятых предприятием для их устранения в дальнейшем.

Руководитель Регионального исполнительного комитета партии Денис Голобородько рассказал об итогах проекта "Пассажир в приоритете", запущенного в начале марта. Так, депутат Госдумы Наталья Кувшинова направила в Министерство транспорта РФ письмо с обоснованием необходимости разработки программы господдержки.

"Вместе с тем случаи некорректного поведения водителей и кондукторов по отношению к пассажирам в Барнауле продолжаются. И они по-прежнему имеют широкий общественный резонанс в соцсетях. Нам вместе нужно выработать единый порядок взаимодействия, чтобы исключить такие факты из практики", – обратился Денис Голобородько к присутствующим.

Среди нарушений – отказ обслуживания пассажиров по банковскому терминалу, остановки автобусов малой и большой вместимости в неположенных местах, падение людей при высадке-посадке на остановках, отказ от льготной перевозки ветерана Великой Отечественной войны, обгон по обочине, совершенный водителем автобуса большой вместимости, в котором находились пассажиры, а также ненадлежащее состояние транспортных средств.

Среди главных причин, по которым происходят нарушения прав пассажиров, перевозчики называют дефицит квалифицированных кадров.

"Кадровая проблема – это действительность, и она не решится, пока уволенный за грубое нарушение водитель будет иметь возможность устроиться на другое предприятие. Здесь вам необходимо взаимодействовать, договариваться, создавать условия, для того чтобы добросовестные работники задерживались на предприятии, а нарушители знали, что, потеряв работу, не смогут запросто трудоустроиться по профессии. До тех пор пока такая практика вами не будет прекращена, ситуация не изменится", – сказал депутат АКЗС Игорь Панарин.

Отметим, что изношенность общественного транспорта Барнаула оценивается в 90%. Кроме того, по словам перевозчиков, сейчас в городе не хватает около 35% штата водителей. Существует проблема текучки кадров. Большинство перевозчиков работают в убыток. Из-за низкого тарифа годами не повышается зарплата, и опытные водители уезжают работать в соседние регионы Сибири, где они получают в два-три раза больше.

Недавно перевозчики Алтайского края написали письмо губернатору Виктору Томенко, но реакция властей на это обращение неизвестна.