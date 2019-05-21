Студента одного из учебных заведений Горно-Алтайска подозревают в умышленном повреждении автомобиля, сообщили в региональном МВД.

В ведомстве отмечают, что в полицию с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила о повреждении принадлежащего ей автомобиля Honda CR-V.

"Предварительно установлено, что в одном из развлекательных заведений республиканкой столицы ночью произошел конфликт между двумя посетителями. Позднее ссора нетрезвых клиентов переросла в массовую драку на улице. В этот момент к кафе подъехал автомобиль Honda СR-V. Находившаяся за рулем горожанка приехала, чтобы забрать свою подругу из питейного заведения. Не разглядев в темноте фигуру человека, садящегося в автомобиль, один из участников драки, посчитав, что обидчик собирается уехать, решил воспрепятствовать этому. Подбежав к транспортному средству, он нанес несколько ударов ногами по левому крылу и бамперу иномарки, после чего вернулся к своим знакомым", – уточняют в МВД по республике.

Прибывшими на место полицейскими юноша был задержан. Сейчас ведется разбирательство.