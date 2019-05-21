Алтайский край в числе лидеров по росту объемов ввода жилья

Алтайский край вошел в пятерку регионов России, которые продемонстрировали наибольший рост объемов ввода жилья в 2018 году. По данным РИА "Рейтинг", в прошедшем году в регионе ввели на 24,8% больше жилья, чем годом ранее. По этому показателю Алтайский край находится на четвертом месте. Среди лидеров по динамике объемов ввода жилья – Севастополь (+80,3%), Приморский край (+30,6%) и Республика Коми (+30,3%).

В 2018 году в Алтайском крае было введено 0,336 кв. метра жилой площади на человека, цены на первичном рынке жилья в IV квартале 2018 года выросли на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Отметим, что некоторые регионы Сибири в 2018 году показали отрицательную динамику ввода жилья. Так, в Республике Алтай произошло снижение на 17,3%, в перерасчете на каждого жителя здесь было построено 0,496 кв. метров жилья. В Кемеровской области объем ввода жилья сократился сразу на 36%, в Омской области – вырос на 14,0%, в Новосибирской области – вырос на 0,5%.

Сильнее всего в масштабах страны объемы ввода жилья снизились на Чукотке (-56,1%), в Дагестане (-51,2%), на Камчатке (-46,8%), в Еврейском автономном округе (-44,8%) и Чечне (-43,9%).

По количеству кв. метров введенного жилья на человека на первом месте рейтинга находится Ленинградская область (1,442 кв. метра на человека), на втором месте – Московская область (1,174 кв. метра на человека), на третьем месте – Калининградская область (0,917 кв. метра на человека).

Замыкают рейтинг восточные регионы. Так, в Магаданской области построено 0,03 кв. метра на человека, на Чукотке – 0,036 кв. метра на человека, на Камчатке – 0,113 кв. метра на человека, в Приамурье 0,2 кв. метра на человека, в Хабаровском крае – 0,207 кв. метра на человека.

Всего в России в 2018 году ввели в эксплуатацию 75,7 миллиона кв. метров жилья, на каждого жителя приходится примерно по 0,5 кв. метра площади.

Отметим, что РИА "Рейтинг" основывается на данных Росстата.