Минпросвещения РФ объявило конкурс на подготовку воспитателей детских садов к обучению детей мигрантов русскому языку, сообщает РБК.
Согласно пояснительной документации, дети, у которых родным является иностранный язык, испытывают трудности при коммуникации с другими воспитанниками детсадов.
В связи с этим планируется наладить образовательную деятельность на базе дошкольных учреждений, помогающую детям преодолеть языковой барьер и чувствовать себя комфортнее в окружении сверстников.
На эти цели предусмотрено 11,3 млн рублей – такова начальная цена контракта. Планируется, что он будет реализован с 2019 по 2021 годы.
Комментарии
дак пусть страны откуда они приезжают и скидываются чтобы их людям в России было комфортно!
Не понял! Почему режим притесняет и ущемляет в правах этих людей? Разве маленький Дилимджон не имеет права получать знания на своём родном языке? Нельзя скатываться до уровня прибалтики, которые щемят любителей поговорить на своих языках.
Для детей мигрантов есть места в детских садах, а россияне с рождения ребенка вынуждены стоять на очереди. И не факт что получишь место. Интересно получается...
понятно конечно возмущение, дети мигрантов и т.д., ну если посмотреть на это с другой стороны, то они являются гражданами нашей страны и родились здесь у родителей которые получили гражданство РФ на законных основаниях, так что в соответствии с действующим законодательством также стоят в очередях в садик, да не знают язык, но желают им овладеть, и лучше конечно эти знания получать в раннем возрасте. В группу с моим пацаном ходят 2 девочки таджички, знания языка нулевое, да и мать их с трудом говорит на русском , хотя отец вполне им владеет (лично его знаю, он у меня крышу на доме делал). И то что занились этой проблемой сейчас это хорошо, так как дети не в зависимости от национальности это будущие нашей страны.
А на российских детей не хотите выделить денежки, в санатории их отправить подлечить? Мигрантов мы не звали, откуда такая щедрость? Грехи прикрываем, народ вымирает....
За счёт русских детей...