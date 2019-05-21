Минпросвещения РФ объявило конкурс на подготовку воспитателей детских садов к обучению детей мигрантов русскому языку, сообщает РБК.

Согласно пояснительной документации, дети, у которых родным является иностранный язык, испытывают трудности при коммуникации с другими воспитанниками детсадов.

В связи с этим планируется наладить образовательную деятельность на базе дошкольных учреждений, помогающую детям преодолеть языковой барьер и чувствовать себя комфортнее в окружении сверстников.

На эти цели предусмотрено 11,3 млн рублей – такова начальная цена контракта. Планируется, что он будет реализован с 2019 по 2021 годы.