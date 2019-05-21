Вторник, 21 Май, 12:30

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,49
€ 71,96
Обь
205см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019АТР-2019Мусорная реформа
Новости

Бывший главный алтайский полицейский уволился с поста главы МВД в Крыму

, ИА "Амител"
Об этом активно сообщают республиканские СМИ
Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

Глава МВД по Республике Крым Олег Торубаров, который до этого несколько лет работал на аналогичной должности в Алтайском крае, написал заявление об уходе с должности. Об этом РИА "Новости Крым" сообщил источник.

Официально Торубаров с 20 мая находится в отпуске. Такое заявление сделала пресс-служба МВД региона. Однако источники в ведомстве сообщают о том, что заявление на увольнение уже подписано. Торубаров уйдет с поста после отпуска. Вероятно, на пенсию.

По данным местных СМИ, одна из причин отставки – недовольство федерального центра работой крымской полиции. В вину Торубарову вменяют назначение на должность министра спорта Крыма жены – Ольги. К слову, она долгое время была заместителем руководителя Минсоцзащиты по Алтайскому краю.

На данный момент обязанности министра МВД Крыма исполняет начальник полиции, генерал-майор полиции Павел Каранда. Он является замминистра с 2016 года. Напомним, генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров возглавил МВД Крыма в августе 2018 года. До переезда в Крым он руководил полицией в Алтайском крае. Кроме того, 20 мая также ушел в отставку вице-премьер Михаил Селезнев, курирующий ЖКХ. Увольнение Селезнева подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Олег Торубаров с 1 августа 2013 года возглавлял ГУ МВД по Алтайскому краю. В августе 2018 года его назначили на должность главы МВД Крыма.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

21.05.2019 11:13
- гость -

А кто его жену назначал на эти должности разве не федеральный центр?

0  0
21.05.2019 11:18
- гость -

Его жену назначил Крымский центр.

0  0
21.05.2019 11:21
- гость -

Помню в 90-х мне отказали в приеме на хорошую работу, несостоявшийся мой начальник извинился и объяснил, что вынужден вместо меня взять тупицу, потому что ее муж работает в администрации края.

0  0
21.05.2019 11:39
- гость -

там воровать не дают, потому что крым - это мекка "порядочных" чиновников, под колпаком у "центра"?

0  0
21.05.2019 11:48
- гость -

не посадили бы

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
12:24
Театр драмы проведет "Парад премьер" в Барнауле 0
12:13
Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае 0
12:04
Уволенных за нарушения водителей в Барнауле призвали не нанимать вновь на работу 3
11:50
Состояние дорог в России будут мониторить дронами 2
11:32
Новые дорожные знаки установят на трех участках дорог в Барнауле: карта 0
11:23
Детей мигрантов планируют обучать русскому языку в детсадах 2
11:11
Алтайский край в числе лидеров по росту объемов ввода жилья 1
11:01
Бывший главный алтайский полицейский уволился с поста главы МВД в Крыму 5
10:52
Массовая драка произошла в Горно-Алтайске: пострадал автомобиль 0
10:41
Педагогов по шахматам в школах впервые в России будут готовить на Алтае 0
10:32
Студенты АлтГТУ стали победителями творческих IT-соревнований 1
10:23
Финал "Игры престолов" установил новый рекорд 0
10:12
Командира, по вине которого солдат-срочник сгорел в палатке, осудили на Алтае 1
10:06
Здание Госдумы могут признать аварийным 5
09:53
"Ночной бал" состоится на пешеходной улице в центре Барнаула 8 июня 0
09:41
Предприниматели Алтайского края установили почти 40 тысяч кассовых аппаратов 0
09:34
Забор на месте строительства храма снесли в Екатеринбурге 15
09:28
Жители Затона в Барнауле жалуются на состояние понтонного моста и дорог 2
09:09
На Алтае возбудили дело из-за непредоставления жилья сиротам 1
08:57
Томенко предложил лишить полномочий бийского депутата 0
08:44
В продаже появились новые ЗИЛ-133ГЯ 6
08:31
Представь Сковородовну в отпуске и получи крутейший iPhone XR 0
08:18
Зеленский попросил США ужесточить санкции против России 34
08:06
"Детективное расследование": участников АТР научат составлять семейное древо 1
07:50
Барнаулец рассказал, как лучше удалять вмятины на авто без повреждений ЛКП 0
07:41
Хорошее дело браком не назовут: что нельзя делать, если купили обувь с дефектом 1
07:19
От пустыря до ярмарок и концертов: как менялась площадь Сахарова в Барнауле 14
07:03
Квартиру с ТВ-зоной в доме бизнес-класса продают в Барнауле за 8,5 млн руб. 0
06:48
Как акция "Музейная ночь" в Барнауле сумела собрать рекордное число участников 2
06:32
Жилищные сертификаты для детей-сирот хотят ввести в Алтайском крае 1
06:20
Как девчонка со двора стала чемпионкой мира: Рита Гаркалина о мужчинах и диетах 36
06:07
Дожди, грозы и сильный ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 21 мая 0
05:58
Россиян предупредили о росте цен на детское питание из-за инициативы власти 5
04:55
Путин помиловал 84-летнюю осужденную, убившую сожителя из-за личной неприязни 0
03:55
Опубликованы результаты зрительского голосования за Лазарева на Евровидении 0
02:34
Бийского дорожника будут судить за смерть подмастерья, придавленного контейнером 0
01:28
Созданный в России спутник впервые снял видео Земли в формате 4K 1
00:59
Российские ученые нашли "невозможную" звезду в созвездии Кассиопеи 0
23:56
Первый географический атлас, выпущенный 449 лет назад, стал самой дорогой книгой 0
23:29
Алтайский бизнесмен загрязнил окружающую среду на 170 млн рублей 1
23:03
Министр обороны Украины опубликовал свое фото на фоне разрушенного Кремля 9
22:46
Директора филиала "Газпромтранс", его жену и водителя убили в Оренбурге 1
22:21
Законность закрытия кафе после суицида чиновницы проверят в Башкирии 1
22:02
Кадыров: Зеленский дал обещаний, как Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам 0
21:51
Зеленский задекларировал доходы и имущество: часы, машины, фирмы и квартиры 2
21:31
Здание крупного автосалона горит в центре Кемерова рядом с АЗС 0
21:06
Жириновский высказал свою непримиримую позицию по инаугурации Зеленского 3
20:51
Собчак назначили генпродюсером телеканала "Супер" по решению "Газпром-медиа" 2
20:36
Песков рассказал о статистике выполнения поручений Путина 0
20:25
Запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года поддержали в ФАС 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.