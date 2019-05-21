Глава МВД по Республике Крым Олег Торубаров, который до этого несколько лет работал на аналогичной должности в Алтайском крае, написал заявление об уходе с должности. Об этом РИА "Новости Крым" сообщил источник.

Официально Торубаров с 20 мая находится в отпуске. Такое заявление сделала пресс-служба МВД региона. Однако источники в ведомстве сообщают о том, что заявление на увольнение уже подписано. Торубаров уйдет с поста после отпуска. Вероятно, на пенсию.

По данным местных СМИ, одна из причин отставки – недовольство федерального центра работой крымской полиции. В вину Торубарову вменяют назначение на должность министра спорта Крыма жены – Ольги. К слову, она долгое время была заместителем руководителя Минсоцзащиты по Алтайскому краю.

На данный момент обязанности министра МВД Крыма исполняет начальник полиции, генерал-майор полиции Павел Каранда. Он является замминистра с 2016 года. Напомним, генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров возглавил МВД Крыма в августе 2018 года. До переезда в Крым он руководил полицией в Алтайском крае. Кроме того, 20 мая также ушел в отставку вице-премьер Михаил Селезнев, курирующий ЖКХ. Увольнение Селезнева подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Олег Торубаров с 1 августа 2013 года возглавлял ГУ МВД по Алтайскому краю. В августе 2018 года его назначили на должность главы МВД Крыма.