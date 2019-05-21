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Больше тысячи подарков: итоги благотворительного марафона "Спасибо за Победу"

, ИА "Амител"
Активное участие в марафоне приняли жители города, а также алтайские компании

1 183 продуктовых набора вручили ветеранам Великой Отечественной войны в рамках благотворительного марафона "Спасибо за Победу". Напомним, в 2019 году Медиагруппа "FM-Продакшн" запустила марафон сразу в трех городах Алтая: Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске.

Активное участие в марафоне приняли жители города, а также алтайские компании, которые помимо финансовых средств предоставили продукцию собственного производства. 

Собранные средства позволили оказывать адресную помощь участникам войны и труженикам тыла. Сегодня возраст многих ветеранов перешел за 90 лет. Даже получая серьезную государственную поддержку, не многие из них в силах выходить на улицу. А потому любое внимание в День Победы в честь их героического служения нашей Родине во имя мира в России для них очень важно. Именно поэтому Медиагруппа "FM-Продакшн" проводит благотворительный марафон "Спасибо за Победу".

"В Горно-Алтайске осталось всего 23 ветерана. В преддверии Дня Победы мы с сотрудниками поздравили и вручили подарки каждому их них. Вы не представляете, как они радовались, что к ним приехали, плакали, обнимали нас. Просто море благодарности за простое внимание. Рассказывали про семью, свою жизнь, про войну и проблемы со здоровьем. Просили обязательно к ним приехать на следующий год", – рассказывает Мария Тадина, директор рекламного агентства Медиагруппы "FM-Продакшн"  в Горно-Алтайске.

Второй год подряд поздравлять и развозить подарки ветеранам войны помогают волонтеры благотворительного фонда "Облака". 

В этом году более 60-ти волонтеров фонда и сотрудники Медиагруппы формировали продуктовые наборы и с поздравлениями отправлялись к нашим дорогим ветеранам, чтобы подарить им частицу своего тепла и сказать искреннее и большое спасибо за Победу. 

Также содействие благотворительному марафону оказали комитеты ветеранов Центрального и Ленинского районов Барнаула, Бийская городская общественная организация, Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, совет ветеранов Горно-Алтайска. Они помогли организовать торжественные мероприятия, где вручили подарки подопечным.

Напомним, что благотворительный марафон "Спасибо за Победу" проходит в Барнауле пятый год подряд. Первый марафон был проведен в 2015 году.

Медиагруппа "FM-Продакшн" выражает благодарность всем компаниям, поддержавшим марафон.

Компании г. Барнаула:

Завод плавленых сыров "ПЛАВЫЧ", ООО "Квантсервер", "Евростиль", клиника микрохирургии глаза, "Дом меда", "НОВЭКС", ООО "Арсал", Алтайская Федерация бокса, Минеральная лечебно-столовая вода "Завьяловская", магазин-пекарня "Булка Молоко", кондитерский дом "Сладкий мир", блинная "Сковородовна", производственная компания "Алтай-Тент", ООО "ЭНЕРГОТРЕЙД", ООО "БИТ", торговая марка "Секреты Алтая", акционерное общество "Мельник", ООО "Стройка Алтай", центр цветов и декора "Соцветие", кондитерская фабрика "Алтай", торговая сеть "Подкова", АО "Альфа-Банк", магазин цветов "Цветкофф", сеть кинотеатров "Киномир".

Компании г. Бийска:

Минеральная лечебно-столовая вода "Завьяловская" ("Бочкари"), ТМ "Квас "Ржаная корочка", магазин "Светофор" на Каховской, компания "Квантсервер", магазин "Фермерская лавка", торговая компания "ПромСталь", художественный салон "Глория", магазин "Изюминка", магазин "Рахат", магазин "Упаковыч", магазин "Протектор", компания "Метиз Центр", аптеки "Эвалар", ТД "Алтай-Строй", салон цветов "Букетная лавка", компания "Бизнесстрой".

Компании г. Горно-Алтайска:

ООО "Сибирский медведь", ИП Гилева Наталья Сергеевна, ИП Горожанина Екатерина Ивановна, ИП Демидов Павел Николаевич, ИП Карманова Светлана Ефимовна, ИП Толстихин Юрий Леонидович, ИП Колесников Игорь Владимирович, ИП Чуприн Сергей Анатольевич, ИП Костицын Александр Анатольевич, ИП Яланаков Андрей Николаевич, ООО "Авто-Маркет", ИП Осипенко Елена Сергеевна, ИП Дрожжин Роман Николаевич, ООО ПТП "Цвет", ИП Калачиков Сергей Николаевич, ИП Тарабрина Ольга Сергеевна, ИП Тарских Светлана Анатольевна, ООО "КОС" в лице директора Овчинникова Константина Сергеевича.

 

 

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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